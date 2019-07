Amnistía migratoria arrancará con la condonación de multas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las multas por permanecer en Ecuador de manera irregular serán condonadas a los migrantes venezolanos que hayan superado el tiempo de estadía que les permite la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Las sanciones representan valores entre USD 200 y 750.

El Decreto Ejecutivo 826, firmado la semana pasada, incluye un censo, una amnistía migratoria y la entrega de visas humanitarias para los ciudadanos de esa nacionalidad, informó la ministra del Interior, María Paula Romo.



“Se están perdonando las multas migratorias que todas estas personas han acumulado, porque si no salieron del país se acumulan multas que actualmente se convierten en un conflicto por el monto que tienen que pagar y solamente llevan a miles de personas a entrar en otras y nuevas condiciones de irregularidad”, dijo.



El número de beneficiados podría ser alto si se toma en cuenta que de los más de 300 000 venezolanos que están en Ecuador, 110 000 han recibido visas y accedido a una condición migratoria regular.



Podrán acogerse solo quienes ingresaron al país por los puntos de control migratorio hasta la fecha de entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo (26 de julio), y que no hayan infringido la ley.



El reglamento para la Ley de Movilidad Humana sanciona con una multa de dos salarios mínimos vitales a los ciudadanos sudamericanos que, ingresando en calidad de turistas, superen los 180 días autorizados para esta actividad.



Organizaciones de venezolanos y René de Sola Quintero, embajador del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en Quito, consideran que era una medida necesaria.



El vocero de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador (AC), Daniel Regalado, manifestó que está al pendiente de este Decreto y su desarrollo o viabilidad para las diferentes situaciones y vulnerabilidades presentes en todo el país.



Este era un pedido que también lo venía realizando el Defensor del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión, quien catalogó al plan gubernamental como “saludable a efectos de normalizar y proteger los derechos” de estas personas.



“Cuando una persona extranjera se encuentra indocumentada en una situación irregular, es víctima de una serie de violaciones a sus derechos, de discriminación, se afecta a su derecho al trabajo, seguridad social”, comentó Carrión.



Por temor a represalias muchos migrantes venezolanos prefieren no ser identificados. Sin embargo, reconocen que las multas y visas les resultan impagables, si se toma en cuenta que un salario básico en Venezuela equivale a unos USD 2, según la cotización más reciente del bolívar.



Andrés Ortega llegó al Ecuador hace tres años, debido a la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. En todo ese tiempo, el extranjero no logró regularizar su estatus, pues excedió el plazo para poder tramitar una visa de residencia temporal.

Por este incumplimiento, actualmente adeuda aproximadamente USD 1 000 por concepto de multas. Debido al monto de la deuda, Ortega, de 55 años, prefirió regularizar el estatus de su esposa y sus dos hijas, para que ellas puedan acceder a un trabajo formal en el país. “Yo soy el único que no he podido regularizarme en mi casa”, menciona.



De las 103 728 visas que la Cancillería otorgó a ciudadanos de nacionalidad venezolana desde el 2015 a mayo del 2019, un total de 65 926 son del tipo Unasur. Keiter Castro, quien lleva un año y medio en Ecuador, accedió a una de ellas tras cancelar USD 250.



“Tener la visa facilita las cosas. Yo validé mi título pergamino en la Senescyt y acabé de obtener una licencia de conducir tipo E”, manifestó.



La esposa de Castro y su hija llegaron a Ecuador hace una semana y media. El extranjero acudió a la embajada de su país para solicitar un certificado de antecedentes penales de sus familiares y poder tramitarles una visa temporal.



Castro no descarta acogerse al plan de regularización anunciado por el Gobierno. Además, considera que la integración de las bases de datos permitirá agilitar los trámites administrativos de los extranjeros que tienen estatus legal.

De acuerdo con Lelio Mármora, experto argentino en temas migratorios, la migración de Venezuela es la de mayor calificación en la historia, pues se trata de gente con preparación universitaria.



Un sondeo realizado por Acnur y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) refleja que casi la mitad de los venezolanos residentes en Quito, Guayaquil y Cuenca tiene la intención de quedarse.



Mientras que los plazos para el plan de regularización empezaron a correr desde el viernes pasado, el Gobierno tiene pendiente el envío de una reforma a la Ley de Movilidad Humana para su trámite en la Asamblea Nacional.



La ministra Romo adelantó que el otorgamiento de visas entrará a revisión. “El Ecuador ya requiere visas a varios países y estamos por solicitar visa a algunos países adicionalmente, no solo a Venezuela”.



El Defensor del Pueblo calificó como una medida necesaria que en esa reforma se incluyera la posibilidad de conceder una visa humanitaria excepcional, sin costo alguno, para la permanencia de ciudadanos venezolanos en Ecuador.



“Los migrantes venezolanos forman parte de una población desplazada que por situaciones de violencia o de crisis interna, de violaciones a los derechos humanos se ha visto obligada a salir de su país”, dijo Carrión.



El embajador René de Sola Quintero está a la espera de los detalles. Consideró que el costo del formulario para esas visas no superará los USD 50.