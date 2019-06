López Obrador irá a la fronteriza Tijuana para 'defender la dignidad de México'

LEA TAMBIÉN

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves 6 de junio de 2019 que irá el sábado a la fronteriza Tijuana para “defender la dignidad” del país en momentos en que Estados Unidos amaga con aplicar aranceles si su vecino no detiene la migración ilegal.

“Es un acto de unidad para defender la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos”, dijo el presidente en su habitual conferencia de prensa matutina.



El presidente dijo que al evento, que se realizará por la tarde del sábado 8 de junio de 2019, invitó a legisladores de todos los partidos, ministros e integrantes del poder judicial así como a dirigentes obreros, empresariales y líderes religiosos.



“Ahí vamos a fijar nuestra postura que, repito, se va a desenvolver, se va a expresar tomando en cuenta que decimos tener una buena vecindad con Estados Unidos, pero al mismo tiempo defendiendo la dignidad de México”, dijo.



El presidente también reiteró su confianza en alcanzar un acuerdo con Washington que evite la aplicación de aranceles iniciales del 5% a todas las exportaciones mexicanas a partir del lunes. “Estoy optimista, se va a llegar a un acuerdo, lo decíamos, lo mejor es el diálogo”, dijo.



Al ser cuestionado sobre si México piensa aplicar aranceles en represalia si no se alcanza un acuerdo, aseguró que considera “todas las opciones”.



“Se están viendo todas las opciones, pero nuestra postura es el conservar, ante todo, la amistad con el pueblo de Estados Unidos”, dijo, sin detallar cuál sería la posible respuesta en caso de que se impongan las medidas de manera unilateral.



La última vez que México aplicó una medida similar fue en mayo de 2018, cuando el gobierno de Donald Trump aplicó aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y Europa.



En ese momento, el gobierno mexicano aplicó aranceles en represalia a lámparas, carne de cerdo, manzanas, uvas y arándanos, entre otros productos.



El miércoles, autoridades mexicanas se reunieron con su contraparte estadounidense en Washington aunque no llegaron a un acuerdo y las negociaciones continúan este jueves.



Trump dijo en Twitter que hubo avances “pero no lo suficiente”, mientras que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reconoció que su país tiene que tomar medidas para frenar la migración.



En medio de las negociaciones, México anunció el miércoles que militares y policías detuvieron el avance de una caravana de unos 1 200 centroamericanos.



La migración de centroamericanos va en aumento pese a los operativos de las autoridades mexicanas y las amenazas de Trump.