López Obrador promete respetar la autonomía de Comisión de DD.HH.

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió hoy respetar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al jurista Héctor Fix Zamudio.

"El Ejecutivo no va a promover violaciones a derechos humanos, no va a proteger a quienes violen los derechos humanos", aseguró López Obrador durante la entrega en el Palacio Nacional, en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.



Ante el pleno de la CNDH, López Obrador garantizó que en su gobierno (2018-2024) se respetará la autonomía de ese organismo y se cumplirán todas sus recomendaciones.



"Tenemos que proteger a los ciudadanos y hacer valer los derechos humanos fundamentales", subrayó el mandatario al recordar su pasado como luchador social y reconocer la consolidación de la CNDH pese a la situación que el país ha sufrido en los últimos años.



Especialmente, en "los últimos tiempos, desde que se declaró la guerra a la delincuencia organizada, desde que se le pegó un garrotazo, a lo tonto, al avispero, y nos metió en esta crisis que tanto dolor le han causado al pueblo de México", sostuvo en alusión a la campaña militar contra los grupos criminales lanzada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012).



El titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, pidió a López Obrador que los derechos humanos sean el eje de la cuarta transformación que se ha propuesto con su llegada a la Presidencia el 1 de diciembre.



González Pérez señaló que a diferencia de las transformaciones anteriores del país (Independencia, Reforma y Revolución), marcadas todas por guerras internas, la que propone López Obrador debe tener como ideal "el reconocimiento y el respeto a la dignidad humana".



Resaltó que en la CNDH "defendemos derechos, no defendemos privilegios" para solicitarle al presidente que en materia de austeridad y recortes salariales a funcionarios se revisen las estructuras sin violentar derechos.



"Estamos convencidos de la necesidad y conveniencia de ajustar, tanto aquellas remuneraciones que resultan excesivas como aquellas que son insuficientes", precisó el titular de la CNDH en referencia a la iniciativa de López Obrador de bajar sueldos de altos funcionarios.



La Suprema Corte de México suspendió el pasado viernes (6 de diciembre del 2018) la aplicación de la Ley de Remuneraciones, que propone que ningún funcionario público gane más que el presidente, luego de admitir un recurso de inconstitucionalidad de senadores de oposición.



Fix Zamudio, de 94 años, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 por intermedio de su hijo, quien ofreció disculpas en nombre de su padre por no por asistir debido a su edad.



Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos periodos, Fix Zamudio fue condecorado por ser uno de los pilares y referentes del desarrollo y consolidación de los derechos humanos en México e Iberoamérica.



En un mensaje que fue leído por su hijo Héctor Fix Fierro, el galardonado consideró significativo recibir el premio el día que se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Además se ha entregado Mención Honoríficas a la luchadora social Tita Radilla, por su labor en favor de los desaparecidos y ante instancias internacionales de protección y defensa de los derechos humanos.