Continente americano paga 'alto precio' por respuesta 'divisiva' ante la pandemia, según la Cruz Roja

La Cruz Roja criticó el miércoles 1 de julio del 2020 la politización de la pandemia en muchos países del continente americano y advirtió que la respuesta “divisiva” de los líderes de Brasil y Estados Unidos ha traído consecuencias funestas.

Francesco Rocca, presidente de la Federación internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFR), advirtió que en el continente americano las consecuencias de los diversos mensajes de los políticos, a veces en contra de las recomendaciones científicas para combatir el covid-19, han sido nefastas.



“El continente americano está pagando un alto precio por ese tipo de división o por no seguir las recomendaciones de la comunidad científica”, afirmó en conferencia de prensa virtual en Ginebra ante corresponsales.



Con más de 511 000 muertos y más de 10,5 millones de infectados en el mundo, la epidemia del coronavirus “está lejos de terminar”, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Estados Unidos es el país más afectado, con la cuarta parte del total de las muertes, seguido por Brasil, que ha registrado cerca de 60.000 muertos y más 1,4 millones de casos.



Perú, Chile y México experimentan incrementos en las cifras de la pandemia, añadió Rocca.



La Organización Panamericana de Salud (OPS) advirtió el martes 30 de junio que el balance de muertes por coronavirus en América Latina y el Caribe podría alcanzar la cifra de 400 000 en octubre si no se aplican medidas sanitarias estrictas.



La región se ha convertido en el mayor foco de la pandemia.



Rocca reconoció que el presidente de Brasil Jair Bolsonaro “subestimó las consecuencias del covid, y el país está viviendo las consecuencias”.



Bolsonaro violó con frecuencia las medidas de distancia física en la capital, estrechando manos y abrazando, o participando en asados o saliendo a comprar hot dogs sin llevar la mascarilla.



El mandatario, que comparó al virus con una “gripe leve”, habló contra las medidas aplicadas por autoridades estatales y locales, argumentando que el cierre de negocios y el confinamiento afectaban a la economía.



Rocca también se refirió a la muy criticada forma de enfrentar la pandemia del presidente estadounidense Donald Trump, y en especial su negativa a usar la mascarilla.