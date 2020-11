América, sin freno de mano, alcanza los 1,5 millones de casos de covid-19 en una semana

América no logra contener el coronavirus, que en la última semana registró 1,5 millones de casos, la cifra más alta desde que se reportó el primer contagio en el continente, mientras varios países se apresuran ya a garantizar el acceso a las vacunas para el primer semestre del 2021.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las cifras que durante la última semana (16 al 22 de noviembre del 2020) se registraron en el continente preocupan pues Estados Unidos sigue en el primer lugar del mundo con más contagios (12,7 millones) y 261 236 muertes, y en Canadá y Panamá los contagiados aumentan, en una región donde ya hay más de 25 millones de positivos con 704 000 muertes.



Canadá acumula 347 641 casos, especialmente entre personas de la tercera edad y las comunidades indígenas; mientras que Panamá registró la cifra semanal más alta desde el principio de la pandemia con 1 272 nuevos casos de covid-19 y 13 muertes, para llegar a un total de 156 930 contagios confirmados y 2 986 defunciones.



Y mientras el organismo mira con atención lo que ocurre, las fórmulas para asegurar los accesos a las vacunas continúan, como la alianza global de la Organización Mundial de la salud (OMS), COVAX, a la que se han unido varios países para facilitar la distribución equitativa de las futuras dosis contra el virus para el próximo semestre de 2021.



Así mismo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha previsto transportar vacunas para hacer frente a la enfermedad a más de 200 países y proteger así, potencialmente, a casi 8 000 millones de personas, toda la población mundial, en el período más corto de tiempo.



En tanto, el mundo ya suma 60 millones de infectados con 1,4 millones de decesos. Europa sigue siendo el segundo continente más golpeado por el covid (17,2 millones), en donde el nivel de restricciones se ha elevado como en Alemania que ya anunció medidas de cara a las festividades de diciembre, y Asia Meridional (10,5 millones).



Biden y su guerra contra el covid-19



"Sé que nuestro país está agotado de la lucha. Tenemos que recordar que estamos en guerra con el virus, no entre unos y otros, no entre nosotros", así se refirió el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, a lo que ha convertido como claro objetivo de su Gobierno, atajar el covid-19 y la crisis que ha traído consigo.



Biden afirmó este miércoles 25 de noviembre en un discurso al país, con motivo de Acción de Gracias, que no va a perder la "guerra" frente a la pandemia e instó a los ciudadanos a unirse pese al oscuro panorama que enfrenta EE.UU, ya que los casos de coronavirus se están multiplicando de manera alarmante en el país.



"Nuestro país está en medio de un repunte dramático de los casos, con una media ahora de 160 000 nuevos casos cada día, no sería una sorpresa si llegáramos a 200 000 en un único día -subrayó-. Muchos sistemas sanitarios están en riesgo de saturarse".



Biden quiso trasladar también un mensaje de esperanza: "EE.UU. afronta los hechos. EE.UU. vence los retos. Tenemos justicia e igualdad para todo el mundo", enumeró el presidente electo, quien auguró que "esta temporada oscura de división y demonización dará paso a la luz y la unidad".



Brasil no sale del tercer lugar

​

Si bien EE.UU. sigue como número uno a nivel mundial en contagios y muertes, Brasil se resiste a bajar del tercer lugar de casos por coronavirus que hoy llegaron a los 6 166 606 casos confirmados y totaliza 170 769 óbitos, luego de que este miércoles registrara 47 898 nuevos casos confirmados y 654 muertes.



El Gobierno ha evitado catalogar el alza en el número de infectados de los últimas días como una "segunda ola", pero este miércoles dio señales de preocupación por la acelerada.



El vicepresidente brasileño, el general Hamilton Mourao, canceló un viaje que tenía previsto este mismo miércoles a la sureña ciudad de Criciúma, en el estado de Santa Catarina, por la "situación sanitaria" generada por la pandemia de coronavirus.



La situación en América Latina sigue elevada ante la presencia del coronovirus pues ya son 12,5 millones de contagiados y 442 764 fallecimientos, ante lo que la OPS expresó su "preocupación" por la posibilidad de que en los países afectados por el paso de los huracanes Eta e Iota -Colombia, Nicaragua, Honduras y Guatemala- se produzcan más brotes debido a las condiciones de hacinamiento en los refugios.



En el mapa de Johns Hopkins, India sigue en el segundo lugar con 9,2 millones, por delante de Brasil, con 6,1, mientras que Argentina (1,3 millones) y Colombia (1,27 millones) cierran el grupo de los diez primeros.



Las vacunas, más que una prioridad



Ante los avances de varias vacunas como la de AstraZeneca, Pfizer o la rusa Sputnik V, que han anunciado una eficacia de más del 95%, varios países se preparan financiera y sanitariamente para recibir los medicamentos que buscan frenar al covid-19 priorizando la población vulnerable a partir de finales de este año y el primer semestre de 2021.



En el caso de EE.UU., Florida está preparada para distribuir dosis iniciales a 4 000 centros de atención geriátrica a largo plazo en todo el estado una vez que esté lista, anunció este miércoles el gobernador, Ron DeSantis.



Canadá, por su parte, admitió que la falta de capacidad de producción de vacunas hará que los habitantes del país accedan al suero contra la covid-19 después de que esté disponible en EE.UU.



Mientras, un acuerdo con las farmacéuticas Pfizer y BioNTech fue anunciado por el Gobierno de Panamá para adquirir tres millones de dosis de su vacuna candidata, que ya cuenta con un 95% de efectividad.



Así mismo, Colombia se alista para adquirir las vacunas en 2021, la cual beneficiará a los grupos de mayor riesgo, y en 2022 se comenzará a inmunizar al resto de la población.



El Gobierno de Argentina dijo que trabaja en las tareas de coordinación con vistas a iniciar la "epopeya" de la vacunación contra el coronavirus hacia la primera quincena de enero del próximo año.



Venezuela, en cambio, no tiene un panorama alentador pues no puede adquirir vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS debido a que adeuda unos USD 11 millones, aseguró este miércoles el director de Emergencias en Salud de ese organismo, Ciro Ugarte.