América Latina será más pobre tras la pandemia: presidente del BID

El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, dijo este lunes, 27 de julio del 2020, que América Latina, que ya presentaba un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia del covid-19, en momentos en que se dispara el nivel de desempleo y el endeudamiento en la región.

Se espera que América Latina experimente una contracción económica del 8% al 10% en 2020 como resultado del coronavirus y las medidas de cuarentena asociadas, sostuvo Moreno.



El presidente de la organización financiera dijo que si bien “todos hoy en día estamos haciendo lo imposible (...) para aplanar la curva de contagio del covid, no menos cierto es que la curva de pobreza, la curva de desempleo y la curva de endeudamiento, sea de familias, de gobiernos o de empresas, están disparadas”.



La pandemia “tiene como consecuencia el hecho que nos va a empobrecer y no solamente a los latinoamericanos, al mundo general, pero claramente a Latinoamérica le va a pegar mucho más duro toda vez que somos una región emergente”, agregó Moreno desde Washington en un entrevista online con Reuters.



El BID este año aprobará cerca de USD 20 000 millones, de los cuales unos 15 000 millones serán préstamos a gobiernos, principalmente destinados a fortalecer los sistemas sanitarios para enfrentar al coronavirus.



En el caso de Venezuela, Moreno señaló que aunque desde el banco “no podemos hacer absolutamente nada” ahora por ahora debido a que el país petrolero desde 2018 está en default con el multilateral por unos 700 millones de dólares, la nación sudamericana recibiría asistencia no solo del BID sino de otros organismos tan pronto se produzca un cambio de gobierno.



La nación petrolera vive en recesión desde hace seis años con altos precios que golpean el ingreso familiar. La inflación interanual se ubicó en 3 524%, según estimaciones de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que calcula el comportamiento de los precios ante los retrasos en las cifras oficiales.



“No hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como el de Venezuela sin haber tenido una guerra o un enorme desastre natural o los dos. No hay una coyuntura igual a la destrucción de valor que se ha dado en Venezuela”, señaló Moreno.



Toda “esta destrucción de valor que hay es gigante, pero no es menos cierto que Venezuela tiene un punto desde donde volverse a parar”, agregó.



“Hablar de que Venezuela es igual Haití, no, no lo es”, dijo Moreno, al destacar que el país sudamericano cuenta con una vasta infraestructura vial y de energía, entre otras, que requerirá ingentes inversiones para su recuperación.



El Ministerio de Información no respondió de inmediato una solicitud de comentario.