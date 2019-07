Amenazas de movilización contra Lenín Moreno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Luego de una gira por Europa, el presidente de la República, Lenín Moreno, vuelve a cumplir su agenda de trabajo, en medio de dos anuncios de movilizaciones. Lo hicieron la autodenominada Asamblea Nacional Ciudadana, alineada con el correísmo, y el gremio de taxistas del Ecuador.

Pablo Iturralde, vocero de la Asamblea Ciudadana, sostuvo que realizarán manifestaciones contra el Gobierno a lo largo de esta semana.



Agregó que las protestas más grandes se efectuarán mañana, 16 de julio del 2019, en varias ciudades de la Costa y de la Sierra.



El dirigente adelantó que se convocó al sector agrícola, a extrabajadores del sector público y a representantes de la transportación para que apoyen la medida de hecho.



La organización protestará por las posibles reformas laborales, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las desvinculaciones de funcionarios de instituciones públicas.



Además, expresarán su respaldo a cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que enfrentan una indagación previa en la Fiscalía por desconocer un dictamen de la Corte Constitucional, que señaló que esa instancia no puede revisar lo actuado durante la Transición.



El 3 de julio pasado, los integrantes de la Asamblea Nacional Ciudadana caminaron junto al presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez, cuando fue convocado por el Legislativo para que explicara las denuncias de pre­suntas irregularidades en su hoja de vida.

En esa oportunidad, el principal del Cpccs decidió no responder a las inquietudes que tenían en los legisladores de la Comisión de Participación Ciudadana del Legislativo. Argumentó que la Asamblea no podía fiscalizarlo por actos previos a su nombramiento.



Esa organización cuestiona los nombramientos efectuados por el Consejo Transitorio, liderado por Julio César Trujillo. “Esto originó que tengamos autoridades de control con evaluaciones vergonzosas”, apuntó Iturralde.



La Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (Fecaol) anunció su participación. Su convocatoria tuvo una reacción de la ministra del Interior, María Paula Romo, porque quienes anunciaban la movilización se presentaron en videos con el rostro cubierto.



La protesta también cuenta con el respaldo de los legisladores de la Revolución Ciudadana. Ronny Aleaga, asambleísta correísta, señaló en una entrevista radial que respaldan la medida, como “forma de protesta contra el desempleo, el desgobierno, las privatizaciones y la inseguridad”.



A diferencia de otras tiendas políticas, el Gobierno ha mantenido distancia con el correísmo en el denominado Acuerdo Nacional. Ninguno de sus integrantes participa en las siete mesas de trabajo.



Este ha sido el principal mecanismo utilizado por el oficialismo para lograr consensos con los diferentes actores.



El miércoles 17, en cambio, el gremio de taxistas se movilizará a escala nacional. Jorge Calderón, presidente de la Federación de Operadoras de Taxis del Ecuador (Fedotaxi), advirtió que se manifestarán por el incumplimiento del pago de compensaciones por el aumento de las gasolinas extra y ecopaís, que rige desde diciembre del 2018.



La segunda razón es el rechazo a aplicaciones móviles que ofrecen el servicio de transporte, como Uber y Cabify. Este es el principal tema que unió al gremio para la movilización, según Carlos Brunis, titular de la Unión de Coopera­tivas de Taxis de Pichincha. Él recordó que en el caso de Pichincha, los taxistas se negaron desde el principio a recibir compensaciones del Gobierno, pues “sabían lo que iba a pasar”.



Brunis manifestó que, si se da paso al cobro de impuestos para el uso de estas plataformas, “se abriría las puertas a una eventual regularización”.



El tercer motivo es el incremento de cupos de camionetas para servicio de transporte rural. La Fedotaxi sostiene que la ANT no ha expedido una resolución sobre el tema.

Tras el anuncio de la movilización hubo acercamientos de los ministerios de Transporte y Finanzas. Sin embargo, Calderón ratificó que no han declinado la medida.



En Quito, los taxistas se concentrarán en El Arbolito y avanzarán hasta la Asamblea Nacional. Posteriormente, recorrerán el Centro Histórico, con la intención de ser recibidos en Carondelet. En el resto de provincias efectuarán caravanas a las gobernaciones.



Los dirigentes califican a la medida como “preventiva”. Sostienen que de no tener un resultado concreto, en el Congreso Nacional De Taxistas, que se realizará entre el 31 de julio y el 2 de agosto, se podrían acordar otras acciones.



En contexto



El anuncio de las movilizaciones ocurre en pleno proceso de los diálogos del Acuerdo Nacional 2030. En este participa la mayoría de organizaciones políticas en la búsqueda de consensos, en temas como gobernabilidad e institucionalidad. El correísmo no ha sido parte.