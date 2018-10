Gobierno dice que testigo contra Correa fue amenazada en cárcel de Quito

LEA TAMBIÉN

El ministro de Justicia (e), Paúl Granda, reveló este miércoles 3 de octubre del 2018 que Diana Falcón, testigo protegido en la investigación penal de la Fiscalía que acusó al expresidente Rafael Correa por asociación ilícita y secuestro, fue amenazada en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito.

Según Granda, Falcón, detenida por el secuestro de Fernando Balda en Colombia, fue objeto de amenazas por parte de otra interna a las 21:30 del jueves 27 de septiembre. Se han tomado las medidas del caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía, dijo.



En rueda de prensa, el Ministro ratificó, asimismo, que la asambleísta correísta Sofía Espín vulneró todos los protocolos del sistema carcelario para visitar a la exagente Diana Falcón el lunes 24 de septiembre último.

En la conferencia, el funcionario exhibió videos, fotografías y la bitácora de los hechos registrados a las 08:30 del 24 de septiembre, un día antes de la audiencia relacionada con el proceso judicial en la cual la Fiscalía acusó a Rafael Correa.



Granda aseveró que la visita de Espín no se ajustó a los procedimientos que se tienen ni para una visita ordinaria ni extraordinaria a una cárcel. Aseveró que ella no solo que pudo entrar con gafas, sino que no se registró como sí lo hizo Yadira Cadena, del equipo de abogados del exmandatario, quien la acompañó.



Por eso, confirmó que la directora de la cárcel ha sido destituida, mientras otros tres funcionarios del afrontan un proceso administrativo.



Granda dijo que está dispuesto a acudir a la Asamblea para presentar un informe, debido a que en esta institución también se investigará la conducta de Espín, aunque ella lo ha calificado de un “show político”.

El dia de hoy he realizado oficialmente el pedido de información al Ministro (e) de Justicia Paúl Granda respecto a la visita a PPL Falcón, esperando contar con su respuesta con la misma diligencia con la que le entregaron al As. Bernal. pic.twitter.com/FdcrSDk9Gl — Sofía Espín Reyes (@SofiaEspinRC) 3 de octubre de 2018



Espín, por su parte, en su cuenta de Twitter informó que ha enviado un oficio al Ministro de Justicia en relación a la visita que la definió como "humanitaria". Señaló que espera contar “con la misma diligencia” con la que esos datos le entregaron a Paúl Granda, quien la denunció ante la Asamblea.