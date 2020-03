Amenaza de supuesto estudiante de Quito pone en alerta a autoridades

LEA TAMBIÉN

A través de una cuenta de Facebook círculo este lunes 9 de marzo del 2020, una amenaza de un supuesto alumno en contra de su institución educativa. La alerta generó la reacción de la Policía Nacional y de las autoridades educativas nacionales.

En la publicación, el supuesto alumno hace advertencias, dice que actuará contra la infraestructura del plantel particular y recomienda a la comunidad educativa no asistir este martes 10 de marzo del 2020. “Voy a ser directo con ustedes autoridades y estudiantes. Estoy harto de este sistema inútil y estancado. Antes de graduarme y salir de este colegio voy a hacer una hazaña contra la infraestructura”, se lee en el mensaje.



“Si quieren salvarse de consecuencias armadas les sugiero no asistir el día de mañana. Será la primera masacre en Quito y será legendaria. Que Dios los acompañe”, dice la cuenta anónima.



Por solicitud de la autoridad educativa del plantel, personal uniformado ingresó al mismo para realizar un monitoreo en horas de la tarde, cuando los estudiantes no se encontraban en clases.



El Ministerio informó en la noche de ayer, que una vez que la institución puso en conocimiento de la Policía Nacional y del Distrito Educativo el caso, se activaron los protocolos, conjuntamente con la Comisión Distrital y el área del Gestión de Riesgos de la zona.



A través de un comunicado, la Cartera precisó que al momento las entidades competentes están trabajando para garantizar el normal desarrollo de las actividades pedagógicas y la Policía Nacional está realizando las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.