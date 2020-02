AME pedirá prórroga para actualización de planes de desarrollo y ordenamiento territorial

LEA TAMBIÉN

El lunes 17 de febrero del 2020, a las 10:00, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) entregará en la Asamblea Nacional una propuesta para pedir prórroga en el cumplimiento del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que está en vigencia desde el 2010.

Así lo informó el presidente del gremio, Raúl Delgado. Aseguró que pedirán que se amplíe de mayo a diciembre la obligatoriedad para que los municipios definan y actualicen sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial que regirán a largo plazo (20 años).



“Nosotros creemos que muchos de los municipios no van a poder cumplir con uno de los requisitos como es la actualización de los planes de ordenamiento territorial hasta el mes de mayo, eso sería un problema que derivaría incluso en la derogatoria de mandato”.



Delgado señaló que muchos cabildos no podrían lograrlo porque no alcanzarían los tiempos. El presidente convocó a los medios en Guayaquil, en el marco de la firma de un convenio con el vicepresidente Otto Sonnenholzner para la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se prevé que más de 120 alcaldes participen en el evento.



Delgado refirió que durante los dos primeros meses de este año se hará la devolución total de valores pendientes. Los municipios medianos, que son 62, se habían planteado la devolución a través de proyectos presentados al Banco de Desarrollo del Ecuador.



“Los que tengan deudas menores a USD 200 000 no irá con esta modalidad sino que serán devueltos directamente desde el Ministerio de Finanzas, muchos de ellos tienen USD 30 000, USD 50 000… no tiene sentido que presenten proyectos para valores tan bajos”, señaló.



Sobre los siete Municipios grandes, dijo que ellos tenían que buscar soluciones directamente con Finanzas. Recordó que en el caso de Guayaquil presentó una acción de protección.



Revisión vehicular



El presidente de la AME informó que de los 221 Municipios del país, 37 no tienen aperturados sus centros de revisión vehicular, entre ellos Babahoyo. Esto en relación a la obligatoriedad de la revisión técnica vehicular y no visual que se aplicará desde el 2021.



“Muchos de ellos tenían la obligación de presentar hasta el mes de noviembre cuál es su planificación y cuál es su cronograma para poder llegar a un centro de revisión técnica vehicular. La gran mayoría no está en capacidad de construir un centro de revisión técnica vehicular”.



Delgado cree que 100 Municipios no podrán construir los centros de revisión, pero que ellos tienen como opción la mancomunidad. “Por ejemplo, municipios cercanos a Durán podrán hacer la revisión técnica vehicular en ese cantón y seguir matriculando en sus ciudades”.



Afirmó que para construir un centro se necesita que cada localidad, al menos, matricule al año unos 12 000 vehículos para que sea sostenible en las condiciones que plantea la Agencia Nacional de Tránsito.



“Esto significa el espacio físico, bajo cubierta, las dos líneas para autos pequeños, camiones, software que es costoso. En Paute, por ejemplo, le cuesta USD 1 millón”, dijo Delgado.