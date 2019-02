La AMC propone una jornada para hablar del trabajo informal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Este domingo 24 de febrero del 2019 se presentarán los resultados de la campaña Rompe el círculo, que lleva a cabo la Agencia Metropolitana de Control, con el fin de organizar el comercio en los espacios públicos de la ciudad. Allí se presentará una canción, que será el himno de la campaña, y habrá presentaciones de artistas.

Esta campaña tiene el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene no fomentar la proliferación de actividades comerciales en la vía pública, es decir, es un llamado para que la gente no compre alimentos ni productos en la calle, para evitar la proliferación de actividades informales.



Desde varias instituciones municipales, como la Agencia Metropolitana de Control, el Cuerpo de Agentes de Control (antes Policía Metropolitana) y la Unidad Patronato San José, se ha alertado a la comunidad sobre varias problemáticas que surgen del comercio informal. Entre ellas está el trabajo infantil, pues es común ver a niños y adolescentes vendiendo dulces o frutas en esquinas, semáforos, parques o en los exteriores de centros comerciales y restaurantes.



Esta semana, los miembros de la Agencia Metropolitana de Control realizaron varios operativos para verificar que los comerciantes que ofrecen productos en aceras y otros sitios del norte de la ciudad, cuenten con los permisos de operación respectivos.



Antes de emitir sanciones, el personal de la Agencia visita distintos puntos de la ciudad e informa a la gente que, de no acatar lo que estipulan las ordenanzas municipales, las personas deberán pagar una multa equivalente al 0,5% de la remuneración básica unificada. Se sanciona el uso del espacio o la vía pública para actividades económicas, sin permiso.



La entidad informó que el jueves 21 encontraron dos puestos y una caseta de comidas, en tres calles de la ciudad, que vendían alimentos sin autorización del Municipio de Quito. Se trataba de negocios que obstaculizaban el paso de los peatones por la vereda y en cuyos alrededores se acumulaba la basura.



Según la Agencia, las personas que quieran realizar actividades económicas en espacios públicos como veredas o parques, deben tramitar su Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA), que permite que desarrollen sus trabajos en una zona determinada y no en cualquier punto de la ciudad.