Desfogue de aguas lluvias al mar causa malestar en Salinas; Ministro del Ambiente pide a Fiscalía investigar 

Un torrente de agua negruzca cortó un tramo de la playa de San Lorenzo, en el cantón Salinas, provincia de Santa Elena, este lunes 24 de febrero del 2020. Los turistas, bajo carpas y parasoles aledaños, observaron asombrados el flujo que se mezcló con el mar.

Fotografías y videos del hecho circularon en las redes sociales este lunes, el tercer día de asueto por el feriado de Carnaval. “Así como está el agua no te puedes bañar. Tienes que esperar un par de horas”, se escucha en uno de los clips. En el mar no se observaban bañistas.



La provincia de Santa Elena soportó una intensa lluvia desde la madrugada de este lunes. En la mañana, el sistema ECU 911 reportó inundaciones en algunos sectores de La Libertad y Salinas.



En este último cantón, uno de los más visitados durante esta temporada, parte de las vías céntricas amanecieron anegadas. Para desfogar las aguas lluvias, una retroexcavadora del Municipio abrió un canal temporal en pleno centro del concurrido malecón.



El alcalde de Salinas, Daniel Cisneros, aclaró que no son aguas servidas, aunque en los videos algunos turistas se quejaban por el mal olor del caudal. “Sabemos que hay un video que se ha hecho viral pero solo para aclarar, la planta de tratamiento de aguas servidas está en Punta Carnero, en el otro extremo. Obviamente, cuando el agua dulce se mezcla con agua salada hay esta turbidez. Eso se puede ver en el Amazonas cuando cambia el agua dulce con el agua salada”.

Sin embargo, ante las quejas de los turistas, el ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, informó vía Twitter que técnicos de la entidad acudieron al sitio para realizar un monitoreo y anunció que dispuso la apertura de una investigación.

"Nosotros trabajando por cuidar las playas y autoridades cometen actos irresponsables sin notificación alguna", publicó. "Hemos puesto la denuncia a la Fiscalía para que se investigue el cometimiento de un posible delito ambiental y se sancione con la mayor severidad y rapidez a los responsables”, agregó en otro tuit Ledesma.



Las quejas también surgen del sector turístico. Carlos Abad, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena, dice que la medida no fue acertada y afecta a la imagen del balneario que en estos días recibe a miles de viajeros.

“Estaremos atentos a las medidas que tomen las autoridades ambientales. Creo que abrir este boquete no era una solución que se debió dar. Hubo otras formas para evitar un problema ambiental y con los bañistas”.



El alcalde de Salinas asegura que la medida fue tomada según los planes de contingencia que maneja el cantón. Pero a la vez aclaró que el sistema de drenaje de aguas lluvias no ha sido renovado hace décadas. “El sistema está hecho hace más de 20 años (…). Es un sistema que nosotros no hicimos, obviamente”.



Cisneros insiste en que la decisión fue la más oportuna para drenar el agua represada en vías céntricas e internas de la cabecera cantonal. Hasta la tarde de este lunes las inundaciones se mantenían en la parroquia José Luis Tamayo, donde el Municipio envió maquinaria para ayudar al desfogue.