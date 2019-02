Ambiente cerrará canteras sin permiso en Guayaquil a mediados de febrero

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Ruido, daño a las viviendas aledañas y su cercanía a zonas protegidas son algunas de las denuncias contra un grupo de canteras que realiza extracción de forma irregular en la vía a la Costa, al oeste de Guayaquil.

El Municipio pidió al Ministerio del Ambiente (MAE) la clausura para los sitios que realizan esta actividad extractiva sin los permisos correspondientes. El alcalde Jaime Nebot indicó que ocasionan impactos ambientales severos, molestias y afectaciones a los moradores del sector.



La Dirección de Ambiente del Cabildo identificó 33 concesiones mineras de material no metálico en la vía a la Costa. Cuatro tienen permiso y plan de manejo ambiental otorgado por el MAE. Entre las 29 que no cuentan con autorización, ocho se internan en parte del Bosque Protector Cerro Blanco y en la subcuenca del río Chongón, según informó la Municipalidad.



El pasado viernes (1 de febrero del 2019), el ministro del Ambiente, Marcelo Mata, aseguró que han identificado las canteras que no cuentan con la documentación. “En los próximos 15 días procederemos con la clausura correspondiente de aquellas operaciones que no se encuentren reguladas”.



El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y la Agencia de Regulación y Control Minero son las entidades encargadas de vigilar este tipo de actividades.



El ministro Mata indicó que Ambiente da el aval técnico y ambiental para la operación de las empresas para la extracción de material árido pétreo. La regulación está a cargo de los municipios.

El alcalde Nebot mantuvo una reunión con las autoridades del Gobierno y pidió que se aplique la Ley contra las canteras que se dedican a actividades irregulares y que además han causado daño por la emisión de gases y vibraciones inducidas por las voladuras.