Ambato define protocolos y adecuaciones de locales para apertura de bares, discotecas y 'night clubs'

Los funcionarios de la Dirección de Cultura y Turismo del Municipio de Ambato informarán sobre los protocolos de bioseguridad que deben aplicar para la reapertura de los bares, karaokes, discotecas y centros de tolerancia en la ciudad.

El funcionamiento fue autorizado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal el pasado viernes 23 de octubre del 2020. En el documento se indica que los propietarios de los locales de diversión tienen 20 días para hacer las adecuaciones.



La reunión para los protocolos se realizará este jueves 29 de octubre, en el auditorio del Centro Cultural Eugenia Mera, a las 10:00 y 11:30.



Diana Freire, jefa de turismo y Cultura del Cabildo, indicó que en la capacitación se dará a conocer sobre las infografías y señalización para el distanciamiento en el local. Además, el manejo de los protocolos, toma de la temperatura, qué adecuaciones deben hacer en la zona para cobrar, las facilidades de pagos de los clientes y las sanciones por no respetar el 30% del aforo permitido.



“Habrá un estricto control de cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por la Unidad de Gestión de Riesgos. La reunión es importante para prevenir contagios de coronavirus al interior de estos establecimientos”, aseguró Freire.



Marcelo Albán, coordinador del Comité Emergente del Entretenimiento de Tungurahua, aseguró que durante ocho meses trabajan con los protocolos de bioseguridad y readecuaciones en sus locales.



El empresario indicó que entre los 15 lineamientos del Municipio para la reapertura está la atención de lunes a sábado, desde las 11:00 hasta las 22:30. Además, que no se permita el ingreso de menores de edad o indocumentados, prohibición de bebidas o alimentos adquiridos fuera del local, no utilizar aire acondicionado y prohibición de fumar. Es obligatoria la constante limpieza de las mesas y servicios higiénicos.



“Creemos que algunos locales ya podrán abrir el fin de semana por tener todo lo que solicita el COE”, dijo Albán.