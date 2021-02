En Ambato hubo problemas en la instalación de juntas electorales y aglomeraciones

La jornada electoral en la ciudad de Ambato se inició con retrasos y aglomeraciones en los ingresos a los diferentes recintos electores este domingo 7 de febrero del 2021.

En la unidad educativa Guayaquil, ubicada al oriente de la ciudad, las personas que buscaban sufragar hicieron fila entre ocho a 10 minutos. Un policía fue el encargado de tomar la temperatura y otro en dar alcohol a los votantes.



Mientras en la unidad educativa Huberto Albornoz los sufragantes ingresaron 30 minutos después de haberse iniciado la jornada electoral. "Faltan personas en las mesas y están intentando colocar a los que acudimos temprano a sufragar", dijo Ángel Núñez.



También en otros recintos electorales hubo largas filas y las mesas no se instalaron a tiempo, especialmente el ubicado en la Universidad Técnica de Ambato, localizada al suroriente de la capital del Tungurahua.



Ahí hasta las 07:40 no empezada la votación en las mesas 24, 25 y 26. Eso ocasionó el reclamo de la gente que pidió mayor celeridad. Según los encargados del recinto electoral, el atraso ocurrió porque no todos los vocales llegaron a tiempo. Ellos fueron reemplazados por los votantes que llegaron temprano.



Ahí se presentaron aglomeraciones, pese a que los miembros del Ejército solicitaban que se mantenga el distanciamiento. Giovanni Toaza llegó de la ciudadela Nueva Ambato para sufragar, pero se encontró con las largas filas. “La gente no está guardando el orden y hay aglomeraciones”.



El joven, de 25 años, no estuvo de acuerdo que uno de los vocales de la mesa le solicitó que se bajara la mascarilla. “Estamos en un ambiente casi encerrado con la presencia de decenas de personas y nos solicitaron que nos bajemos la mascarilla eso puede ocasionar contagios”.



En la provincia de Tungurahua se instalaron alrededor de 1 533 juntas receptoras del voto donde sufragarán 451 262 electores repartidos en 164 recintos electorales. En la custodia de los recintos están asignados 733 militares.



En las afueras de los recintos electorales también hubo control para impedir el comercio informal de alimentos y de emplasticado de documentos. Eso ocurrió en la Unidad Educativa Luis Alfredo Martínez, en el centro de Ambato.



Ahí antes de ingresar se tomó la temperatura como una de las medidas de bioseguridad. También se exigió el uso de la mascarilla y alcohol.



Luis Abril arribó a las 09:45. Aseguró que la columna es extensa peros se está moviendo, aunque pidió mayor control en distanciamiento.



Daniel Torres coordinadora del recinto electoral de la Unidad Educativa, indicó que por los protocolos de bioseguridad están ingresando al recinto 70 personas para evitar las aglomeraciones en las 16 mesas instaladas para hombres y mujeres. “Todas las mesas se instalaron a tiempo y no hay problemas hasta el momento”.



Un informe difundido por la Policía Nacional detalló que en la Sierra Centro 28 personas fueron notificadas por infringir la Ley seca.



Al momento 2 140 miembros de la policía resguardan los exteriores de los recintos electorales de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza. “Estamos vigilando en los alrededores que el silencio electoral se cumpla y que se mantenga el distanciamiento social”, indicó William Pazos, representante de la Subzona de la Policía Nacional, en Tungurahua.

Dijo que se extendieron dos citaciones a personas por hacer proselitismo político en la ciudad de Riobamba. Ellos fueron notificados hasta el Consejo Provincial Electoral de Chimborazo.