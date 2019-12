Municipio de Ambato invertirá USD 73 millones en obras de vialidad, regeneración urbana y agua potable

LEA TAMBIÉN

La construcción de mercados, el centro de revisión técnica vehicular, el parque Centenario, la construcción de vías y otras 57 obras más son parte de los proyectos que el Municipio de Ambato construirá en el 2020. Al menos 73 de los USD 153 millones del presupuesto se invertirán en estos proyectos.

El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, dijo que gran parte del presupuesto se invertirá en las parroquias de la zona rural. El objetivo es dotarles de agua potable, alcantarillado y vialidad. “Las condiciones de la gente que vive en las parroquias no es de la mejor, por eso decidimos desarrollar estos proyectos para que los habitantes no tengan agua entubada, sino agua potable”.



Mencionó que en la lista de obras también consta la construcción de la primera fase del parque Quebrada Seca que es parte del presupuesto participativo. Este proyecto costará USD 400 000. Se efectuará la recuperación integral de la ciudadela Jardín Ambateño por un monto de USD 200 000. También se construirá el monumento al cantautor guayaquileño y autor del ‘Altivo Ambateño’ Carlos Rubiera Infante por un valor de USD 25 000.



La restructuración vial y regeneración urbana de las parroquias Izamba y La Península por un valor de USD 1,8 millones, el proyecto Bicentenario con tres paradas intermodales en el parque 12 de Noviembre por un valor de USD 3 millones. La recuperación incluye hasta el Mercado Urbina. “Es una regeneración integral de esta zona considerada como peligrosa donde se vende estupefacientes y hay prostitución”.



Altamirano mencionó que la idea es convertirle en un sitio seguro con comodidades y vigilancia. Otro de los grandes proyectos es la recuperación integral del parque La Laguna. Además la edificación del Mercado de Chibuleo por un monto de USD 714 000.



Se fijó un rubro de USD 30 000 para la construcción de baterías higiénicas en las 18 parroquias rurales donde aún no cuenten con el servicio de alcantarillado. “Estas son alternativas que serán solucionadas a futuro con proyectos financiados con el presupuesto municipal”.



Indicó que también se edificará el Centro de Revisión Técnica Vehicular por un monto de USD 3 millones. Iniciamos los procesos para subir los proyectos en los portales de compras públicas. Espera que entre marzo y mayo las obras comiencen a construirse.



Además, decidió comenzar el control de los espacios público. Dijo que la administración es respetuosa de los derechos humanos de toda la gente, pero se debe empezar a ordenar la ciudad.



Un estudio elaborado por el Cabildo se determinó que hay 300 puestos disponibles en las plazas y mercados donde pueden se reubicado los comerciantes informales. “Estamos dialogando con los mercaderes para reubicarle y permitan a la ciudad cambie de imagen de orden y seguridad, si se debe aplicar mano dura deberemos hacerlo”.