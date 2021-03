Ambato mantendrá la restricción vehicular de 21:00 a 05:00 hasta el 27 de marzo

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal de Ambato decidió mantenerse en semáforo amarillo epidemiológico hasta el 21 de marzo del 2021. También aprobó los planes pilotos para el retorno progresivo de las clases prácticas y de laboratorio de la Universidad Uniandes y del Instituto Superior Tecnológico Luis A Martínez.

El documento será remitido al COE provincial y COE nacional para su aprobación definitiva. Las instituciones presentaron los planes de bioseguridad que aplicarán en el retorno progresivo a las aulas.



También recordó a la población que se mantenga la restricción vehicular de 21:00 a 05:00. Héctor Cobo, responsable de Riesgos del Municipio de Ambato, dijo que el COE nacional será quien decida si aprueba o no el reinicio de las actividades en los dos centros de educación superior.



Recordó que hasta el 27 de marzo se mantendrá la restricción vehicular en la ciudad. También los administradores de las entidades financieras, locales comerciales, supermercados, gimnasios, centros comerciales, cines y locales de comida como restaurantes y cafeterías deberán tener un aforo del 30%.



A la par, los buses interprovinciales y turísticos tendrán un aforo de pasajeros del 75% y las unidades de transporte urbano e institucionales solo podrán llevar usuarios sentados.



Cobo indicó que se sancionará a quienes irrespeten los aforos, que no usen la mascarilla y no acaten el distanciamiento social. El control está a cargo de los agentes municipales. “Pedimos a la gente que utilice la mascarilla, se lave las manos y mantenga el distanciamiento social para evitar que más contagios de covid-19 se registren en la ciudad”.