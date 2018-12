La vía Ambato-Guaranda sigue cerrada al tránsito vehicular y una casa corre el riesgo de desplomarse en Ambato

LEA TAMBIÉN

La fuerte lluvia registrada la madrugada de hoy, martes 4 de diciembre del 2018, en la ciudad de Ambato provocó un deslizamiento de tierra y vegetación en la vía Ambato-Guaranda. Además la caída de un muro de contención en la calle Yahuira, en el centro de la capital de Tungurahua.

En las dos zonas el tránsito vehicular quedó suspendido mientras duran los trabajos de limpieza de los escombros de lodo y piedras. Por ejemplo en la vía Ambato-Guaranda el personal y la maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) retira el lodo que bloqueó el paso vehicular en el sector de Yatzaputzan de la parroquia Pilahuín.



Según los técnicos de la entidad, la carretera de dos carriles, uno de ida y otro de vuelta, será habilitada a las 15:00 de hoy. Pedro Barreira, conductor, dijo que a las 04:00 circulaba con dirección a Guaranda cuando ocurrió el deslave, luego intentó retroceder para retornar a Ambato pero otro deslizamiento tapó la carretera. “Estuve asustado porque en la oscuridad no se miraba nada, pensé que me arrastraría por eso pedí ayuda pero nadie me auxilió, pero gracias a Dios estoy bien”.



Al momento el personal de la Policía Nacional controla en el sector para evitar accidentes, mientras los conductores de camiones y buses interprovinciales esperan en el lugar. Otros utilizaron vías alternas como la Ambato-Río Blanco para viajar a Guaranda.

En Ambato un muro de contención se desplomó y puso en riesgo una vivienda. Los obreros y el equipo caminero del Municipio local realizan las labores de limpieza. El hecho se registró a las 23:30 del lunes 3 de diciembre del 2018.



El personal técnico del Cabildo y de la Secretaría de Gestión de Riesgos llegó al sitio para evaluar los daños.



Las autoridades decidieron suspender la circulación vehicular por esta arteria vial que conecta a las plataformas central y la sur de la urbe hasta concluir con el retiro de los escombros.



Gabriela Padilla, jefe de mantenimiento de Vía Pública del Municipio, aseguró que el deslizamiento del talud y el muro que sostenía a la vivienda que se encuentra en la parte superior corre el riesgo de desplome por eso se sugirió que saliera de la zona”.



La vivienda de dos pisos que está al filo del talud es de propiedad de Yolanda Palacios. La mujer, de 65 años, con lágrimas contó que las autoridades recomendaron que abandonara la casa. “No tengo a dónde ir con mis hijos y mi madre que está enferma, al momento estamos en peligro”.