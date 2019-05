Usuarios de Ambato acuden a la ANT a consultar sobre el bloqueo de vehículos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las oficinas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) de la ciudad andina de Ambato, en Tungurahua, se habilitó este miércoles, 29 de mayo del 2019, una ventanilla para receptar las inquietudes sobre el bloqueo de vehículos.

Este 29 de mayo del 2019, los usuarios acuden con carpetas y documentos donde indican las multas económicas que deben cancelar a pesar de ya no son propietarios de los automotores.



Este trámite es para los propietarios que vendieron sus autos, pero los nuevos dueños no transfirieron el bien, fueron chatarrizados, destruidos por fenómenos naturales, robados o simplemente ya no circulan por fallas mecánicas.



Iván Jurado arribó a las oficinas de la ANT llevando una carpeta con dos documentos. En una hoja había impreso la multa que debe cancelar por su moto y en la otra la impresión de su cédula de identidad.



El comerciante, de 39 años, indicó que un funcionario del Servicio de Rentas Internas (SRI) le llamó para informarle que debe cancelar por su motocicleta de dos tiempos USD 602,59.

La sorpresa fue que la moto la había vendido a su mecánico en el 2013 a un valor de USD 200. “Fui donde mi mecánico para ver cómo se podía arreglar esta deuda, pero me informó que ya la había vendido. No tengo ese dinero, no sé dónde está la moto y por eso la quiero dar de baja o ver cómo se arregla”, aseguró Jurado.



Mientras Jurado esperaba ser atendido por un funcionario de la ANT, en las oficinas también se encontraban los esposos Darío Tibán y Diana Toalombo.



Ellos preguntaron al guardia sobre el proceso del bloqueo de vehículos. Adquirieron un automóvil cuatro puertas modelo 2005 en el 2018, pero no pueden matricularle porque el sistema registra dos multas.



Una es de USD 208 y la otra de USD 1 900. “Suponemos que es del primer propietario estas sanciones económicas. No sabemos qué hacer y cómo se puede proceder”, dijo Toalombo.

José Andrade intentaba comunicarse con su esposa por varias ocasiones, pero sin éxito. Ellos vendieron un auto en 2006 a un comerciante con una letra en blanco. El nuevo propietario no realizó los trámites de transferencia y eso provocó que se registren multas.



Silvia Suárez, directora de la ANT de Tungurahua, informó que en el primer día de la aplicación de la resolución 008 acuden los usuarios solo a preguntar.