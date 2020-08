Joven ambateño desapareció en la frontera entre México y Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Luis Chizag, de 24 años, cumplió 11 meses de su desaparición en la frontera entre México y Estados Unidos. El joven era oriundo de la comunidad Puganza de la parroquia Kisapincha, en la ciudad de Ambato, en la provincia de Tungurahua. Así lo confirmó en su portal la organización 1800Migrante.com.

La última vez que su compañera sentimental Sandra Y., se comunicó con Chizag fue el 25 de septiembre del 2019, cuando se aprestaba a cruzar la frontera. “Hoy voy a cruzar el Río Bravo, cuando llegue al otro lado te vuelvo a llamar “, fueron las últimas palabras que recuerda la joven.



Según el portal, era la segunda ocasión que el ambateño intentaba cruzar hacia Estados Unidos. La primera vez lo hizo con Sandra quien logró entrar, mientras que él fue deportado.



Sandra aseguró que eso le llevó a Chizag a realizar un nuevo intento y de Ecuador salió a inicios de agosto del 2019. Al no conocer nada de su paradero, se puso en contacto con la organización 1800Migrante.com para que la ayuden a buscarlo.



La mujer contó que para el viaje tuvieron un nexo con una coyotera mexicana que les cobraría USD 15 000 para trasladar a Chizag a los Estados Unidos, pero luego de la desaparición no ha logrado comunicarse con ella.



Aseguró que acudió ante las autoridades en el consulado ecuatoriano de Manhattan pero no recibió atención, mientras que si le recibieron en la oficina de Queens. “Me dijeron que espere y me volvieron a llamar en 15 días para decirme que no pueden hacer nada. Por eso solicité a las autoridades que me ayuden a buscarlo, quiero saber qué pasó”.

Sobre el tema Luis Pimbomasa, presidente de la Junta Parroquial de Kisapincha, mencionó que desconoce sobre el tema y se contactará con el cabildo de Puganza y de otras comunidades para que informen si hay alguna persona desaparecida. “Nadie ha venido a solicitarnos ayuda, no tenemos conocimiento de lo ocurrido, pero espero tener información en los próximos días”.