El covid-19 llega a la Amazonía peruana en segundo día de confinamiento

Perú reportó este martes 17 de marzo de 2020 el primer caso de coronavirus en su Amazonía, con lo que se elevó a 117 el total de infectados en todo el territorio, donde hoy se empezó a aplicar con mayor rigurosidad la orden de aislamiento ciudadano y el cierre de fronteras durante 14 días.

La ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, confirmó el primer caso en la ciudad amazónica de Iquitos como parte de los 31 pacientes diagnosticados en las últimas horas, de los cuales 13 han sido hospitalizados, tres de ellos con pronóstico reservado.



"De los casos graves, dos están en Lima y uno en (la región norteña de) Piura. Uno de ellos es un sacerdote de 47 años con obesidad mórbida y otro es un paciente varón de 97 años", detalló.



Primer caso en la Amazonía

A los casos en Lima y la presencia confirmada de la enfermedad en otras 9 regiones se sumó este martes Iquitos, una ciudad enclavada en medio de la Amazonía peruana a la que solo se accede por vía aérea y fluvial, donde dio positivo un hombre de 51 años que tiene un centro de recreación y tuvo contacto con turistas.



"Por eso es importante esta cuarentena, que todos nos aislemos, cuando nos desplazamos de un lugar a otro estamos llevando el virus", remarcó la ministra.



Hinostroza agregó que las autoridades sanitarias imponen medidas de cerco epidemiológico cuando se detectan los nuevos casos e hizo un llamado a que los ciudadanos respeten los números telefónicos de emergencia, porque estos "siguen recibiendo llamadas malintencionadas y en broma".



Añadió que el personal sanitario va a poder ir a sus centros de trabajo solo con su documento de identidad y credencial y se evalúa habilitar autobuses para trasladarlos, ante la restricción de la circulación del transporte público.



"Tenemos que entender que debemos ser responsables en cumplir la cuarentena, si no lo hacemos veremos con mucha pena lo que está pasando en España, en Italia, que vemos que (la epidemia) se desborda. Ahorita la medida que se toma es drástica, pero debe ser cumplida, una medida a medias no da resultado", sostuvo.



Medidas más drásticas

Tras realizar un sobrevuelo en helicóptero sobre Lima, el ministro de Defensa, Walter Martos, mostró su molestia porque, según dijo, constató que aún hay personas que incumplen la orden de inamovilidad y se desplazan en sus vehículos.



"Este virus se está moviendo en vehículos particulares de algunas personas irresponsables y por la irresponsabilidad de algunos empresarios que están pidiendo a sus trabajadores que sigan asistiendo a sus centro de trabajo", criticó.



Martos dijo que, por ese motivo, hace "una invocación en forma severa a esos empresarios para que asuman su responsabilidad", ya que "la gran mayoría de peruanos" está cumpliendo con la orden de inmovilización.



"No es justo que unos sinvergüenzas irresponsables estén haciendo trabajar a su personal, todos tenemos que ponernos la camiseta, aún el virus está caminando", enfatizó antes de anunciar que pedirá al Ejecutivo que se apliquen "las medidas más drásticas" a las empresas que sigan operando.



El ministro adelantó que, entre esas medidas, pueden estar elevadas sanciones económicas, la emisión de salvoconductos y la implementación del toque de queda, que permitirá detener a las personas que incumplan las órdenes del Gobierno.



Segundo día de inmovilización

Este martes se cumple el segundo día de inmovilización nacional con el cierre total de fronteras y suspensión de viajes interprovinciales, lo que comenzó a ser acatado por la mayoría de los peruanos.



A pesar de ello, a primera hora de la mañana se vio a numerosos ciudadanos en los paraderos de transporte público para intentar ir a sus centros de trabajo, ya que se mantienen en funcionamiento los servicios de salud, bancos, seguros y distribución y venta de servicios básicos, como alimentos.



Mientras que el acceso al centro histórico de Lima fue impedido por las Fuerzas Armadas, agentes de la Policía Nacional y militares de desplazaron a los distritos de la periferia para pedir documentos a los viandantes, a los que en caso de no justificar su presencia en las calles ordenaban que regresaran a sus hogares.



En ese contexto, el presidente Martín Vizcarra publicó en Twitter imágenes aéreas de Lima e insistió en pedir a sus compatriotas que sigan "acatando con responsabilidad las medidas adoptadas por el Gobierno".



"El aislamiento social obligatorio es el único camino para frenar la propagación del coronavirus. Estamos unidos a pesar la distancia. #YoMeQuedoEnCasa", pidió.