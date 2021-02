En Nuevo Rocafuerte, en la Amazonía ecuatoriana, se realiza vigilancia sanitaria para detectar la llegada de la variante del covid-19 de Brasil

Sobre la variante brasileña del coronavirus se ha escuchado poco en los pueblos indígenas y autoridades de la Amazonía ecuatoriana.

Los componentes de la nueva variante del SARS-CoV-2, diferente a la del Reino Unido y Sudáfrica, aún está en etapa de análisis, pero los dirigentes de salud en Perú indicaron que ya fue detectada en su territorio. De acuerdo con información recogida por el portal Infoabe, tras su hallazgo en la localidad brasileña de Manaos a finales de enero del 2021 se tuvo reportes de casos similares en Loreto, una localidad ubicada en la región amazónica peruana.



Si bien el Ministerio de Salud Pública (MSP) aún no ha confirmado la presencia de esta variante en nuestro país, las autoridades de esta región no descartan la alerta de la posible llegada de esta cepa a los pueblos de la Amazonía ecuatoriana.





Por esa razón, los médicos del Hospital Franklin Tello, de Nuevo Rocafuerte, en el cantón Aguarico, están a la expectativa para analizar a las personas enfermas con esa variante del virus, detectada en la Amazonía brasileña. Este centro hospitalario, de la provincia de Orellana, actúa como centinela, para el tratamiento de los pacientes enfermos con el covid-19.

Lo dice Manuel Pallares, presidente de la Fundación Raíz Ecuador, que apoya al hospital, junto a una alianza con la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), para contener el contagio del virus.



Según Pallares, ese hospital cuenta con viales (envases) para colocar las muestras de las pruebas del virus y enviarlas hacia Quito, para que la universidad realice el análisis genético.



Paúl Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la USFQ, comenta que se firmó un convenio con el Ministerio de Salud, por un año, para realizar el análisis de las muestras de covid-19 de las personas enfermas que lleguen al hospital.

En el Instituto de Microbiología se realizará la secuenciación genómica de las pruebas que se tomen; hasta este momento no se ha recibido ninguna, indica el investigador. Este análisis toma entre tres y cuatro días, para tener resultados.

En la zona hay preocupación, porque esta variante ya fue encontrada en la Amazonía peruana y colombiana. Por la proximidad territorial, dice Cárdenas, es importante hacer vigilancia sanitaria.



Pallares informa que como parte de este monitoreo se tiene contacto permanente con el Subcentro de Salud de Pantoja, en Loreto, una población peruana que está a 45 minutos por vía fluvial de Nuevo Rocafuerte.

Andrés Bonilla, alcalde de Archidona (Napo) y presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), cuenta que en las últimas reuniones entre las autoridades de varios municipios se ha comentado poco sobre esta variante, pero espera que de llegar a tener casos de ese tipo, se cumplan todos los protocolos establecidos.



“Se debería hacer una consideración para que las vacunas lleguen pronto también a la Amazonía. Es una de las preocupaciones que tenemos y hemos hecho todos los oficios posibles para eso, pero estamos a la espera”, indica Bonilla.



Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico (Orellana) y presidente de la Regional 2 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), asegura que aún no hay reportes de este tipo en su jurisdicción y que los controles en los pasos terrestres y fluviales hacia el cantón son continuos y permanentes.



“No hemos tenido ninguna reunión ni tampoco alguna evaluación con el MSP para tratar de tomar acciones frente a eso, pero el paso hacia Perú está cerrado”, insiste Orellana.



Existe la posibilidad de que estos nuevos casos se contagien a los habitantes de la Amazonía por la llegada de los madereros o balseros que se transportan principalmente vía fluvial. Al respecto, el Alcalde de Aguarico cuenta que al menos el ingreso por el río Napo a su territorio está totalmente custodiado por la Armada desde que se declaró la emergencia sanitaria.



Andrés Tapia, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), confirmó en días pasados que esta nueva cepa aún no genera preocupación en el territorio porque no se han confirmado casos de personas contagiadas. Sin embargo, indicó que darán seguimiento a una posible llegada de esos pacientes.

Colón Piaguaje es médico, perteneciente a la nacionalidad Secoya, y también colabora en centros de salud de Shushufindi (Sucumbíos) con tratamientos de medicina ancestral. Sobre la llegada de alguna nueva cepa del virus a la Amazonía, cuenta, se han planteado las dos opciones de tratar a los pacientes con la medicina tradicional o la natural, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores. Piaguaje también confirma que aún no se han reportado nuevas variantes del virus en su zona. “Estamos muy atentos a cualquier caso que se presente”.