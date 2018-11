Amada, niña trans ecuatoriana, ya tiene un documento de identidad acorde a su género

LEA TAMBIÉN

“Las personas transgénero nacen con esa condición, no es algo que escogen”, comenta Sebastián (nombre protegido). El padre de Amada es un hombre de algo más de 40 años. Este martes 27 de noviembre del 2018, su hija pasó a la historia. Es la primera niña trans que consigue que el Registro Civil de Ecuador acepte el nombre que va con su identidad de género.

“Mis papás no sabían que yo era una niña transgénero, por eso me pusieron un nombre de varón”, repite Amada, de 9 años. Se lo ha dicho a doctores, profesores y más personas encargadas de diversos trámites. Nunca más tendrá que “dar tantas explicaciones”. Horas antes de acudir a las oficinas del norte de Quito, de la entidad, contaba: “Voy a citas médicas y cuando es mi turno me llaman con el nombre y apellido que aparece en mi cédula. Les explicamos que soy una niña trans, pero nos miran raro”. Es que luce como niña, con cabello largo y vestidos.



Su padre asegura que la apertura del Registro Civil marca un precedente. Y reitera que no les interesa un minuto de fama en los medios de comunicación. Formaron la Fundación Amor y Fortaleza, para sostener a otras familias como ellos. “Tienen hijos transgénero que piensan que están locos, enfermos, el suicidio es una realidad en esta población, por eso queremos acompañarlos”.



Su madre le pide pararse derecha y esconder la barriguita que sobresale, en su vestido, como lo hacen tantas otras con sus hijas. Le arregla el cabello, acomodado con una diadema. Y reitera que su hija es feliz desde que ellos, como adultos, aceptaron su condición. Y le acompañaron en la transición, dejó atrás el nombre de varón y todo lo que implicaba y empezó a aparecer en el mundo como se sentía: niña, que nació con genitales masculinos.



“Este es un precedente, lo que dice la Constitución sobre respeto a las familias diversas ha sido letra muerta”, apunta su madre. Ella sostiene que la mayoría de personas trans han tenido que vivir escondidas, en una doble vida.



“Votamos por Lenín Moreno para que sea el presidente de todos. Y entre los votantes en esas elecciones presidenciales hubo 250 personas transgénero que cambiaron su sexo por su género en la cédula de identidad. Para la consulta popular hubo 657 personas que hicieron el cambio en el Registro Civil, mayores de 18 años, que se enteraron que podían vivir sin estigmas. Sabemos que ahora son más 900 personas trans que aprovecharon la Ley de Identidad y Datos Civiles”, señala esta madre. También dice que los niños trans han estado en indefensión, “son las personas más vulneradas, no pueden acceder a las escuelas con su nuevo nombre, por ejemplo”.



En la Fundación Amor y Fortaleza hay 10 chicos, de 6 a 17 años. Es posible que ellos en los próximos meses empiecen a pedir el cambio de sus datos en el Registro Civil, comenta el padre de Amada. La Fundación Pakta, de abogados que trabajan para ayudar a personas Glbti, los respalda. Christian Paula pide no olvidar que el Registro Civil ha entregado un nuevo documento de identificación a Amada este 27 de noviembre del 2018, cuando se conmemoran 21 años desde la despenalización de la homosexualidad.



“Tú siempre te haces una idea de lo que quisieras para tus hijos. Tienes que cambiarte el chip y entender que realmente lo que importa es su felicidad de tus hijos. A los padres de niños transgénero les pido dejar de lado sus prejuicios y aspiraciones, quienes tienen que ser felices son ellos, nuestros hijos. Desde que mi hija vive como se siente, la vemos feliz y eso es lo más importante”.



¿Qué responden a comentarios de redes sociales del tipo: ‘Cómo dejan que tome una decisión así, de cambiar de género, si es una niña, una pequeña a la que no le dejan conducir? “Hemos leído eso, nos juzgan y nos llevan a situaciones irreales, son temas que no aplican en este caso. “Eres pelirrojo y no es algo que escoges, así naces. Igual pasa con los transgénero, no lo escogen”, dice el padre.