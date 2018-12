Registro Oficial publicó el Decreto presidencial con el nuevo precio de las gasolinas extra y ecopaís

LEA TAMBIÉN

El Registro Oficial fue publicado pasado el mediodía de este miércoles 26 de diciembre del 2018. Con este documento entra en vigencia el alza del precio de las gasolinas extras y ecopaís de USD 1,48 a USD 1,85 por galón.

La mañana de este miércoles aún no regía el nuevo precio, las estaciones de servicio cobraban USD 1,48 el galón, ya que aún no se publicaba el el Registro Oficial con el Decreto presidencial, firmado el pasado 21 de diciembre del 2018.



El incremento del precio del galón de las gasolinas extra y ecopaís dispuesto por el Gobierno no irá acompañado de una mejora en la calidad de estos derivados, como ocurrió en agosto pasado con la gasolina súper.



La resolución del Ministerio de Industrias y Productividad, vigente desde el pasado 29 de noviembre, prolongó la venta de estos derivados con hasta dos octanos menos de lo establecido en la norma INEN hasta el 1 de diciembre del 2020.