El alza del Impuesto Verde generó protestas en Cuenca

Una protesta en contra de las nuevas tarifas del Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) se cumplió la noche del miércoles 16 de enero de 2018, en Cuenca. Cientos de propietarios de automotores se ubicaron en las inmediaciones del estadio Alejandro Serrano Aguilar, en el sur de la ciudad.

En los parabrisas y otras partes de los automotores colocaron carteles con el mensaje de “Fuera Impuesto Verde”. El reclamo se centró en el incremento de este valor que se debe cancelar junto con la matriculación del 2019.



La convocatoria para la concentración se realizó a través de las redes sociales y mediante los reclamos que se hicieron en las radios locales. Uno de los cuencanos que reclamaron fue Pablo Palacios, quien señaló que un familiar debe cancelar USD 1 411 por una Ford Blazer de 1994. “Hay muchos vehículos de trabajo que no pueden ser descartados o sacados de circulación”.



Otros como Jorge Molina dijeron que aumentan los valores, pero no hay mejoras en el control ambiental en el país. Otra preocupación es que este incremento desvaloriza a estos automotores. “Hay muchos carros que son clásicos y que no podrán ser matriculados. Hay que unirnos y seguir movilizándonos”.



Este impuesto, que es conocido como Verde, debe ser cancelado por todos los propietarios de vehículos motorizados de transporte terrestre cuyo cilindraje sea mayor a 1 500 centímetros cúbicos y tiene un factor de ajuste relacionado con su antigüedad.



De acuerdo con la información publicada en la página web del Servicio de Rentas Internas, “conforme la Ley Orgánica de Incentivos para Asociaciones Público-Privadas publicada el 18 de diciembre del 2015 con referencia a la Disposición Transitoria, se amplía la duración de la rebaja del 50% del valor del IACV a pagar hasta el año 2018, para vehículos cuyo cilindraje sea mayor a 2500 centímetros cúbicos y que tenga más de cinco años de antigüedad”. Ese descuento ya no se aplica para el 2019.