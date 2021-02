El alza del diésel y el funcionamiento de un peaje serán rechazados en una marcha en Santo Domingo

Los transportistas de diferentes modalidades de este servicio anunciaron una movilización en contra del costo del alza del combustible y el peaje de la vía Santo Domingo-Buena Fe.

Este miércoles 3 de febrero del 2021 ratificaron que la medida de hecho será de carácter pacífica y se realizará en Santo Domingo de los Tsáchilas, en el occidente del Ecuador.



Empezará desde tempranas horas del 10 de febrero del 2021. Representantes de los gremios del transporte pesado, urbano, escolar e institucional y del Frente Ciudadano, que aglutina a empresarios y ciudadanos, comunicaron sobre esta decisión a sus agremiados y seguidores.



En esta provincia hay malestar por el incremento de los costos que invierten los conductores para trasladar la producción entre Sierra y Costa y viceversa.



A medianos de enero pasado incluso señalaron que los valores de los fletes tendrán un alza del 12,74%. Fernando Ortiz, presidente del gremio del transporte pesado, aseguró que ese incremento no ha sido aplicado aún porque los empresarios pidieron que se lleven adelante acciones de rechazo para que se revean esas decisiones.



El sistema de bandas, que establece la tarifa del diésel con una variación a la baja o alza cada mes, es lo que afecta al sector, agrega el dirigente Ortiz. El valor del galón de este ese carburante estará en USD 1,33 hasta el 10 de febrero de 2021.



El incremento ha sido progresivo y hasta ahora llega a un 36% más frente al tiempo en que regía el subsidio para el combustible. El gerente de la cooperativa de transporte urbano Río Toachi, Eduardo Soto, asegura que ese adicional debieron asumirlo sin que el Gobierno considere el retorno ofrecido mediante compensaciones.



Este segmento del transporte también siente el impacto por la baja de pasajeros desde el inicio de la pandemia del covid-19. Soto indica que ante este escenario ya no es posible cumplir con las cuotas ante las entidades bancarias y ahora se exponen a juicios de coactivas. Los dirigentes coincidieron que la afectación será mayor cuando se empiece a cobrar el peaje en la vía Santo Domingo- Buena Fe.



Roberto Flor, propietario de una exportadora de malanga en la zona, contó que las autoridades no han querido aceptar una petición que hicieron para que llegue a un acuerdo.



El Frente Ciudadano plantea que se inicie la construcción de la ampliación de la carretera por lo menos hasta el kilómetro 8 y de ahí se ponga en funcionamiento las casetas de recaudación. Este sector pide que se les considere en una veeduría por los 30 años que tomará ejecutar la obra vial.