Noboa disputaría votos del populismo, según analistas

La posible participación de Álvaro Noboa en las elecciones presidenciales del 2021 genera reacciones entre las organizaciones políticas, cuyos binomios ya han sido calificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Creo y el Partido Social Cristiano (PSC) impugnaron la resolución que otorgó plazos para las elecciones primarias del movimiento Justicia Social, agrupación que anunció su respaldo al empresario bananero. Pero una eventual candidatura presidencial de Noboa, ¿a qué candidatos le disputaría los votos?



El analista político Simón Pachano explicó que el hasta ahora cinco veces candidato presidencial entraría a una competencia con postulantes de corte populista. “Es un candidato que puede quitarle votos a unos y a otros, no necesariamente a uno solo”.



Precisó que Noboa puede ser ubicado en una ideología de derecha por su propuesta económica, pero su estilo partidista es populista, por lo que consideró que entrará, principalmente, a cabildear votos no solo de Guillermo Lasso (Creo-PSC), sino también de Andrés Arauz (Unes).



Noboa ya había anunciado en julio pasado su intención de correr en las elecciones con su partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Un mes después descartó su postulación para que se aglutine “una sola fuerza contra el mal” en referencia al correísmo. Luego su organización fue eliminada por el CNE.

Felipe Burbano de Lara, analista político, indicó que los votos que logre arrebatar Noboa de sus oponentes populistas dependerán de su capacidad de reinventarse. “La última elección en que participó, en el 2013, fue pobrísima, llegó al 3% y así no saca votos a nadie”.



El consultor político Oswaldo Moreno afirmó que el cambio de decisión en el político guayaquileño le genera dudas porque en julio su nombre sonó con fuerza y tuvo un crecimiento exponencial. Ahora, dijo, habrá una reacción en el electorado una vez que se califique o no su nominación.



Sin embargo, explicó que en el caso de Álvaro Noboa habría una proyección de “candidato antisistema” y que su caso no se trata de un tema ideológico sino de espacios. Por ello, dijo, empezará disputando votos para llegar en un segundo puesto.



El pleno del CNE debe conocer un pedido de corrección solicitado por Justicia Social sobre la resolución que les autorizó la realización de elecciones primarias.