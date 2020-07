Álvaro Noboa se queda sin su partido, Adelante Ecuatoriano Adelante, para las elecciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió la cancelación del partido Adelante Ecuatoriano Adelante (AEA), liderado por el empresario bananero, Álvaro Noboa. La decisión se tomó este jueves, 30 de julio del 2020, con el voto dirimente de la presidenta del organismo, Diana Atamaint.

El 5 de junio pasado, el CNE inició el proceso de cancelación de AEA y otros 12 movimientos provinciales, por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votos en dos procesos electorales consecutivos, como lo establece el artículo 327 del Código de la Democracia.



En la sesión de este jueves, el informe para aprobar la cancelación de Adelante Ecuatoriano Adelante tuvo los votos favorables de los consejeros Diana Atamaint y José Cabrera. El vicepresidente, Enrique Pita, se abstuvo, mientras que el vocal Luis Verdesoto y la consejera alterna, Elena Nájera, votaron en contra.



Al existir un empate, la Presidenta dio su voto dirimente y se aprobó el informe. Los argumentos de defensa presentados por el Partido no desvirtuaron el incumplimiento de las causales para su eliminación.



Días atrás, Noboa había anunciado su intención de buscar por sexta ocasión la Presidencia de la República. Sin embargo, fuentes señalaron que, tras la inminente eliminación de su Partido, el empresario habría mantenido acercamientos con otras organizaciones políticas que aún no anuncian su precandidato, como el movimiento Unión Ecuatoriana.



En la sesión del Pleno del CNE se resuelve la cancelación de otros cuatro movimientos provinciales, que tampoco cumplieron con los requisitos constitucionales para mantener su personería jurídica. Las organizaciones que perderían su casillero electoral son: META, Conciencia Ciudadana, Vive, y Salud y Trabajo.