TCE dispone que se inscriba la candidatura presidencial de Álvaro Noboa para el 2021

El movimiento Justicia Social tiene vía libre para inscribir al binomio presidencial integrado por Álvaro Noboa y Gino Cornejo para las elecciones generales del 2021.

La madrugada de este miércoles 9 de diciembre del 2020 se hizo pública la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en la que se dispuso al Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgar a Justicia Social, Lista 11, un nuevo plazo para que se inicie la inscripción de "todas las candidaturas a las dignidades de elección popular constantes en la convocatoria a

elecciones 2021, sin perjuicio de convalidar explícita y exclusivamente las que se encuentren calificadas y en firme".



El fallo del Tribunal obliga al CNE a tramitar la inscripción del binomio Noboa-Cornejo. Semanas atrás el organismo reconsideró los lineamientos para que Justicia Social pueda participar en los comicios, en igualdad de condiciones, acatando la sentencia del TCE que le restituyó su personería jurídica. El CNE argumentó que no cabía la inscripción de un nuevo binomio presidencial, pues no se reemplazó a Fabricio Correa dentro de los plazos legales, tras renunciar a su postulación.



El TCE, además, pidió al CNE que Justicia Social cuente con el tiempo razonable para realizar elecciones primarias y efectuar la aceptación de candidaturas en aquellas circunscripciones electorales que no las hubiera realizado "por no disponer del mismo tiempo y certeza que las demás organizaciones políticas".



También se dispone que el CNE califique las candidaturas que sean

inscritas en el nuevo plazo, mismas que podrán ser subsanadas en el periodo previsto en la Ley, en caso de incumplimiento de requisitos constitucionales y legales.



La resolución del TCE se conoció horas después de que el Consejo Nacional Electoral confirmara que 16 binomios presidenciales están calificados en firme para las elecciones generales del 7 de febrero del 2021.



Con la fórmula Noboa-Cornejo, subirían a 17 las duplas presentes en la papeleta presidencial de los comicios.