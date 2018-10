Alvarado se fue sin responder 11 indicios penales en su contra

LEA TAMBIÉN

El secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, señaló que Fernando Alvarado se fugó sin responder a 11 informes con indicios de responsabilidad penal, elaborados por la Contraloría General del Estado. En su mayoría, por presunto peculado.

Cuatro informes están relacionados con el manejo de dos medios incautados: Gamatv y TC Televisión. Las investigaciones señalan a Alvarado por el incremento de sueldos a gerentes sin las justificaciones respectivas y pagos a funcionarios antes de que sean nombrados en sus cargo. Incluso, se registran desembolsos destinados al pago de arriendos de los directivos de esos medios.



También se denuncian irregularidades en contratos que se efectuaron con agencias creativas, cuyos accionistas estarían vinculados con familiares del exsecretario de Comunicación. Esto ocurrió cuando Alvarado fue delegado por el expresidente Rafael Correa la Unidad de Gestión de Medios. Otros informes analizaron la contratación de servicios técnicos, consultorías y pagos de comisiones, sin los sustentos correspondientes.



La Contraloría efectuó otros cuatro exámenes especiales de control a Alvarado. Entre ellos, destaca el documento que analizó los gastos generados, recursos utilizados y procesos de contratación para la producción de los enlaces ciudadanos o sabatinas, entre junio de 2013 y mayo de 2017.



Andrés Michelena adelantó que el 11 de octubre pasado solicitaron a la Procuraduría General del Estado que se inicien procesos de repetición en contra de los funcionarios responsables del manejo de los medios públicos e incautados, principalmente, contra Fernando Alvarado.



El Gobierno presume, además, el anuncio de Pablo Yánez, exsubsecretario de Comunicación, de colaborar como testigo protegido de la Fiscalía en la investigación contra Alvarado es otro de los factores que motivaron la fuga del exsecretario de Comunicación del Gobierno de Correa. Por esa razón, Michelena exhortó a la administración de justicia para que brinde las medidas de protección a Yánez.



Las autoridades se enteraron de la fuga a través de un mensaje de WhatsApp al centro de monitoreo del ECU 911 que, al parecer, Alvarado habría enviado, según Paúl Granda, ministro de Justicia (e). En ese mensaje explica que se quitó el grillete que llevaba en su tobillo, salió del país y está en tránsito hacia otra nación que le concedió asilo.



El grillete electrónico que portaba el exfuncionario desde el pasado 9 de agosto del 2018 no emitió ninguna alerta, tras haber sido despojado.



Además, Granda dio detalles de los movimientos del dispositivo. Según las autoridades, la mañana del viernes pasado el grillete electrónico emitió señal desde la Corte Provincial del Guayas donde tenía que presentarse cada 15 días como parte de las medidas cautelares. Posteriormente se movilizó a Durán, Quevedo, y por la noche llegó a Quito. Allí el dispositivo tiene registro de movilización por la Ruta Viva.



El sábado 20 de octubre, la señal del grillete se emitió desde El Teleférico, el sector de la Orellana, el Quicentro Shopping, el redondel de El Ciclista, hasta llegar a la avenida De los Conquistadores. Luego el dispositivo fue abandonado en una quebrada de la av. Simón Bolívar, donde fue localizado.



Ante la alerta del mensaje de texto supuestamente enviado desde el celular de Alvarado, la ministra del Interior, María Paula Romo, aseguró que la Policía empezó a buscar el dispositivo. Según Granda, pudieron encontrar el dispositivo a la medianoche. Pese a que estaba averiado, aún emitía señal. Desde esa misma noche, la Policía inició la búsqueda de Fernando Alvarado y se redoblaron los controles migratorios y fronterizos. Romo aseveró que no tiene certeza de que él haya abandonado el territorio ecuatoriano y agregó que solo cuentan con indicios y sospechas. Pero el sábado, Alvarado aseguró a este Diario, vía WhastApp, que ya no se encuentra en el país.



Romo dijo que se investigan posibles omisiones en los servicios de Inteligencia y de administración de justicia. Agregó que se emitió una alerta azul de Interpol, para iniciar la búsqueda de Alvarado en 192 países y que apenas reciban la orden de prisión preventiva, será incluido en la lista de los más buscados del Ecuador.



El Ministerio de Justicia envió el “informe-incumplimiento de supervisión” a la Fiscalía. Luego de recibir el documento, la Fiscalía pidió a la Corte Nacional de Justicia que señale día y hora para que se resuelva en audiencia el tema.



Además, inició una investigación previa para determinar responsables por la falta de control de los grilletes.



La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, a través de Twitter, indicó que el Pleno del Legislativo “convocará a las autoridades responsables del caso Alvarado”.



Michelena exhortó a la administración de Justicia para que prohíba la enajenación de bienes de Fernando Alvarado y de su familia. Y solicitó que se emita la prohibición de salida del país a exfuncionarios del Gobierno anterior que tengan procesos judiciales.

Granda dijo que solicitó la renuncia de la viceministra y el subsecretario de Justicia.