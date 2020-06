¿Alumnos de Sierra y Amazonía deberán devolver los textos escolares al final de este ciclo?

LEA TAMBIÉN

Yolanda Villalba, subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, habló la mañana de este lunes 22 de junio del 2020 sobre la entrega de los textos escolares como parte de la finalización del año lectivo 2019-2020.

La funcionaria, mediante un diálogo virtual entre profesores, padres de familia y alumnos hecho por la red social Facebook, dijo que los estudiantes de segundo de básica hasta segundo de bachillerato deberán entregar sus textos entre la semana del 1 al 7 de julio de este año. Los alumnos del tercero de bachillerato lo harán junto con sus proyectos entre el 9 y el 15 de julio.



Para el próximo año lectivo, el Ministerio de Educación no imprimirá textos. Esta decisión se tomó, según esa Cartera de Estado, para “fomentar en la comunidad educativa el sentido de solidaridad y unidad”.



Educación dispuso que para la entrega, el estudiante que ocupó el libro lo entregue con una carta para el nuevo dueño. En ella podrá incluir un mensaje de solidaridad, recuerdos sobre lo aprendido o consejos respecto al cuidado del medio ambiente.



Sin embargo, Villalba explicó que en los casos en los que los textos se hayan extraviado o estén muy maltratados, los representantes o padres deberán notificar el particular al docente tutor mediante una carta o correo electrónico.



Para la entrega, Villalba dijo que cada institución educativa debe tener un cronograma. No serán los estudiantes quienes los lleven sino sus padres o representantes legales. Para esto se deberán seguir las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas y la distancia de dos metros entre los asistente.