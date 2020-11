Alumnos de plantel particular de Quito que resultaron contagiados con covid-19 ya cumplieron la cuarentena

Un total de 3 570 estudiantes, de 79 instituciones (12 particulares y 67 fiscales) se encuentran recibiendo clases presenciales, en el país, en 13 provincias, más que nada de la Sierra. Lo confirmó la ministra de Educación, Monserrat Creamer, la tarde de este viernes 13 de noviembre del 2020.

Creamer también recordó que Ecuador se encuentra en la segunda fase programada, para garantizar el acceso a la educación, más allá del Aprendemos Juntos en Casa, que obligó a que niños y adolescentes usen plataformas virtuales, radio, televisión y guías pedagógicas, por la pandemia del covid-19. En la Sierra y Amazonía las clases se suspendieron desde el 14 de marzo, a inicios del segundo quimestre.



En la capital, 13 establecimientos, la mayoría privados, desarrollan ya sus planes pilotos de regreso a clases presenciales, precisó la titular de Educación.



La subsecretaria de la zona 9, Quito, Yolanda Villalba, comentó que en las instituciones fiscales no se ha presentado ningún contagio. "En el sistema particular se presentaron casos de actores externos, padres de familia, que obviamente entran en contacto directo de sus hijos y dieron positivo. En una sola institución se presentaron casos positivos de estudiantes pero inmediatamente se activó el cerco epidemiológico, con la realización de pruebas PCR para diagnosticar y rápida, para que puedan regresar. Ahora todos los estudiantes volvieron, cumpliendo la cuarentena de 14 días".



Los planteles particulares de la capital empezaron su pilotaje, en la última semana de septiembre. Y el 30 de octubre, el Ministerio ya confirmó que un familiar (padre) de dos alumnos de un colegio resultó contagiado. Sería el origen de los casos.



La subsecretaria Villalba respondió que no se puede asegurar que no se van a presentar casos de covid-19 en el entorno educativo con estudiantes, docentes o personal administrativo y padres y madres de familia, en los planteles que decidan volver a la presencialidad. Pero aseguró que hay protocolos, que se han activado a tiempo, por ejemplo con el caso del plantel privado, en donde en principio dijo se aisló a toda la institución. Y luego de forma focalizada a un grupo.



La ministra Creamer repitió en varias oportunidades que siempre será opcional para las familias decidir si sus hijos continúan con 'Aprendemos juntos en casa', es decir sin asistir a los planteles. Sin embargo dijo que sí hay un grupo de padres de familia que solicita la posibilidad porque trabajan fuera o teletrabajan y necesitan concentrarse.



"Es un plan progresivo y opcional de retorno, hay muchas familias que piden acompañamiento, que ven que sus hijos se afectan no solo en aprendizajes sino en procesos psicosociales. En Europa que si bien se dice que vuelvan al confinamiento por un rebrote, hay ciudades en donde escuelas y centros de cuidado infantil están abiertos como en Madrid, en Francia, Alemania. En Italia los chicos se paran en las puertas de sus colegios y exigen que se abran. Han pasado ocho meses en confinamiento y es fuerte para el desarrollo psicoemocional de las familias".



Consultada sobre cuán factible es que los planteles fiscales urbanos, que tienen aulas de 45 niños, regresen al modo presencial, dijo que todos están elaborando sus planes de continuidad educativa.



"Les sirve para identificar qué les hace falta para estar listos, infraestructura sanitaria, capacitación, número de estudiantes; con cuántos días de alternancia o cuántas horas de presencia en clase. No hemos tenido solicitudes de unidades urbanas para volver. Podría volver el 30% de la escuela y no el 70% y se podría con la alternancia, depende de lo que decidan los padres".