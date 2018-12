Alumnos señalados por intento de homicidio cumplen medidas alternativas

LEA TAMBIÉN

Los dos menores de edad acusados de un intento de homicidio a un profesor de una unidad educativa cumplen con las medidas dispuestas por el Ministerio de Educación y un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas.

La Cartera de Educación resolvió que los estudiantes de 13 y 14 años no asistan al plantel educativo durante el tiempo que dure la investigación.



La decisión fue tomada por la Junta Distrital de Resolución de Conflictos con base en el artículo 134 de la Ley de Educación Intercultural.



Esta medida se suma a la adoptada por del Juzgado de la Niñez y Adolescencia. En la audiencia de formulación de cargos contra los menores, realizada el sábado 8 de diciembre del 2018, la Fiscalía pidió que la instrucción fiscal se extienda por 30 días. Además, los adolescentes se deberán presentar todos los viernes en esa dependencia judicial.



Este lunes 10 de diciembre del 2018, los chicos no acudieron a la unidad educativa, informaron las autoridades del establecimiento.



Los maestros de los adolescentes se reunieron esta mañana para conocer las disposiciones.



Ellos también coordinan con las autoridades del plantel una estrategia para que los adolescentes puedan cumplir con las tareas enviadas en cada jornada.



El Ministerio de Educación informó en un comunicado que los menores permanecerán en el sistema educativo a través de clases dirigidas que deberán realizar mientras estén fuera de la unidad educativa.



El maestro, en cambio, será trasladado a otro plantel educativo para resguardar su integridad.



En ambos casos se ordenó que se les de tratamiento psicológico.



El intento de homicidio contra el profesor ocurrió el pasado jueves 6 de diciembre del 2018 en un aula del plantel educativo. Esa tarde, los alumnos acudieron donde el maestro para hablarle de unos inconvenientes que se presentaron en el curso al que asisten.



El docente los recibió y luego de cerrar la puerta para empezar la charla, vio que uno de ellos sacó un arma de fuego desde su mochila y lo apuntó en la cabeza. Según el testimonio de la víctima, el adolescente accionó el gatillo por dos ocasiones pero no salió el disparo.



En ese instante el profesor entró en una crisis nerviosa, mientras que los alumnos huyeron del plantel. Al día siguiente, el maestro denunció lo sucedido ante las autoridades de la unidad educativa.



Entonces se hicieron gestiones ante la Policía de la Niñez y Adolescencia para aislar a los menores. Ellos fueron llevados a la unidad judicial luego de ser aprehendidos junto a un tercer adolescente que luego fue absuelto por falta de pruebas.



En la audiencia se conocieron más detalles del caso. Según Fiscalía, el arma de fuego tipo cartuchera, fue localizada gracias a la versión de otro alumno. Estaba cargada con un cartucho sin percutir, según los agentes.