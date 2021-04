Seis alternativas para invertir sus utilidades

Las empresas privadas que reportaron utilidades durante el 2020 tienen hasta este 15 de abril del 2021 para pagar a sus empleados estos recursos extras.

Estos desembolsos permitirán que las personas puedan ordenar sus finanzas o cumplir con obligaciones pendientes.



Para conocer cómo invertir este dinero, Francisco Nazati, jefe de Banca Personas de Banco ProCredit, compartió algunas recomendaciones para que los colaboradores que reciban sus utilidades le den un uso adecuado a estos recursos.



A continuación, les presentamos algunas alternativas sobre como emplear este dinero:



Cancele sus deudas. Si la crisis generada por el covid-19 afectó a sus ingresos, porque su salario fue reducido y esto le impidió cumplir con sus deudas, aproveche sus utilidades para cancelar estas obligaciones. Priorice las deudas que tienen los intereses más altos.



Contratación de un seguro médico. Ante la situación sanitaria considere contratar una póliza de seguro médico. Contar con este servicio le permitirá, en el caso que requiera ser hospitalizado o necesite atención médica, cancelar un costo más económico por estos servicios.



Al momento de seleccionar la póliza asegúrese que esta se adapte a su edad, sus necesidades de salud. También compare precios, coberturas, deducibles, tipo de casas de salud y otros beneficios.



Inversión en un depósito a plazo fijo. Si no tiene deudas o una necesidad urgente, coloque sus utilidades en una póliza. Esta operación le permitirá ganar intereses si deja este monto a un plazo fijo, que puede ser meses o años.



Ahorro. Si se recibe un monto significativo de utilidad, otra alternativa es ahorrarlo. Estos recursos le permitirán contar con un fondo de emergencia para afrontar cualquier eventualidad que se pueda presentar.



Para conocer las opciones, consulte en su entidad financiera las tasas de interés que ofrecen. De esta manera, podrá tener estos recursos separados de los que usa de manera frecuente.



Adquiera bienes duraderos. Las utilidades pueden servir para adquirir bienes duraderos como una vivienda, local comercial o terreno. Si no está en condiciones de cubrir el costo total, puede cancelar una parte y financiar el resto, según sus posibilidades.



Inicie un emprendimiento. Estos recursos se pueden utilizar también para abrir un negocio propio. Por esto, si tiene un proyecto en mente analice sus oportunidades para iniciar con esta actividad.



Gastos innecesarios. Debido a que las utilidades son un ingreso adicional, que generalmente no está contemplado en el presupuesto del colaborador evite malgastar estos recursos en alimentación, vestimenta o gastos suntuarios.



Tampoco es recomendable utilizar este rubro como dinero de bolsillo, es decir, para transporte diario, salidas recreativas, dulces, entre otros.



Estas compras o consumos, conocidos como “gastos hormiga”, al parecer son bajos y no representan mucho, pero al sumarlos, el valor crece y se convierte en un gasto que no genera valor económico para la persona o las familias.