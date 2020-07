Más de 5 000 altas hospitalarias a pacientes con covid-19 en la red del Seguro Social

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un total de 5 459 altas hospitalarias se ha dado a pacientes con covid-19 y sospechoso de tener el virus, hasta el jueves 9 de julio de 2020, en las unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Luego de los chequeos médicos, ellos continuarán su tratamiento en aislamiento domiciliario. Pichincha lidera el número de altas con 2 089 personas. Le siguen Guayas con 1 080; Tungurahua, 534; Manabí, 508; Los Ríos, 338; Santo Domingo de los Tsáchilas, 183; Chimborazo, 137; Azuay, 114; El Oro, 103; Esmeraldas, 95; Cotopaxi, 81; Imbabura, 63; Loja, 49; Pastaza, 40; Santa Elena, 33; y Bolívar, 12.



Las altas hospitalarias se dan a pacientes que cumplan condiciones médicas adecuadas, es decir, cuando los síntomas ya desaparecieron, explicó Luis Coello, médico y especialista del Hospital Básico Esmeraldas.



Los pacientes con alta hospitalaria deben continuar en aislamiento dentro de sus domicilios en un lugar adecuado, hasta completar 14 días más. Además, se les hará el seguimiento y evaluación médica, a cargo de personal de una unidad de primer nivel o centros de salud.



José Campuzano, un afiliado que fue diagnosticado con covid-19, estuvo en

terapia intensiva durante cuatro semanas. Los médicos lograron estabilizarlo.



“Fue bastante gratificante, porque un colega-amigo me dio una palmada y me dijo regresamos y de aquí no te vuelves a ir. Gracias a todas las personas que trabajan en la institución, lo están haciendo muy bien, sigan así, en beneficio de todos nosotros”.



Con el objetivo de precautelar la vida y el estado de salud óptimo de sus afiliados, pensionistas y beneficiarios, el IESS dispuso 24 hospitales, para atender a personas positivas y sospechosas de tener la nueva cepa de coronavirus.



Además, se han implementado áreas de pretriaje y triaje respiratorio, para atender personas con síntomas respiratorios; y, otras modalidades de atención, como visitas a domicilio; y, entrega de medicamentos a pacientes de grupos vulnerables.