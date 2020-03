Alta hospitalaria no significa que pacientes están recuperados; hay otros 61 posibles fallecidos por covid-19

LEA TAMBIÉN

Dos nuevas categorías se incluyeron en el informe que el COE Nacional emite dos veces al día, en el marco de la emergencia sanitaria. Una de ellas es el número de personas con alta hospitalaria y la otra corresponde a fallecidos probables por covid-19.

En la primera actualización de cifras de este martes 31 de marzo del 2020, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, Julio López, explicó en cadena nacional que existen dos tipos de alta de los pacientes positivos a covid-19.



El alta hospitalaria, que consta en la infografía de datos diarios, corresponde a aquella que se dicta cuando un paciente positivo ha superado el cuadro clínico o la sintomatología de la enfermedad, que produjo que sea internado en alguna unidad de salud y es dado de alta, explicó el Viceministro.



El alta epidemiológica, en cambio, es aquella que se ofrece a pacientes que pueden considerarse completamente curados, tras verificarse que ha dejado de ser infectante. Esto se hace con dos pruebas, que deben salir negativas y que permitan verificarlo en las secreciones respiratorias, luego de dos semanas de superada la sintomatología.



Además de los 2 240 casos confirmados de la nueva cepa del coronavirus y 75 personas fallecidas, en el informe de esta mañana se incluyó el dato de 61 fallecidos probables por covid-19 a nivel nacional.

López indicó que se trata de casos en los que por diferentes motivos no se ha podido tomar la prueba o los resultados no han sido concluyentes, por ende se ha decidido denominarlos probables.



Consultado sobre posibles nuevos síntomas relacionados con covid-19, de los que ya se habla a nivel mundial, como la pérdida del olfato y el gusto, el Viceministro dijo que tienen reportes en los que se menciona estos síntomas.



Enfatizó en que “hay que estar alerta a cualquier sintomatología que se pueda añadir pero no perder de vista la ya conocida (tos seca, fiebre, dificultad para respirar) para reaccionar oportunamente.