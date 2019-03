Alonso Moreno, candidato a la Prefectura de Pichincha: ‘Las concesiones serán revisadas’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Cuál es su principal motivación?



Me siento preparado para ser Prefecto, el pueblo de Pichincha ya me dio la oportunidad de ser consejero provincial en el 2006, concejal de Quito en el 2009, y he estado cinco años en la parte ejecutiva, conozco la institución por dentro y conozco el Pichincha profundo, sus ocho cantones, 53 parroquias y sus problemas.

¿Qué hará para no duplicar competencias con las municipalidades?

​

Firmaremos convenios de concurrencia de acuerdo al sistema nacional de competencias con los ocho cantones y con las 53 parroquias de la provincia, para que nos permita trabajar en los cuatro ejes que estamos proponiendo.



¿Cuál es su propuesta?

El ‘Pichincha te cuida’, que tiene cuatro ejes fundamentales que son: el Pichincha activo, el Pichincha verde, el Pichincha productivo y el Pichincha seguro.



¿Cómo hará para que esos proyectos se concreten, siendo el Consejo provincial un órgano colegiado?

​

La participación ciudadana no solo debe ser del cuerpo colegiado de la Prefectura, sino también de la propia comunidad.



¿En función de qué se definirán prioridades?

​

En los presupuestos participativos. Particularmente para las 53 parroquias rurales ya no va a ser solamente para el bordillo, la arena, el cemento; nosotros vamos a involucrar a los gestores culturales en un evento semanal porque creemos que la cultura es turismo, emprendimiento.



¿Tiene algún proyecto en materia de riego?

​

Ojalá (por parte de la Prefectura actual) queden terminados los canales primarios, secundarios y terciarios del proyecto Cayambe-Tabacundo, para que el canal quede abierto. Nosotros lo que haremos es una atención 24/7 del canal, en su parte operativa, para que no se detenga el abastecimiento.



¿Y sobre vialidad?

​

Nosotros terminaremos en lo que corresponde los cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo. También lo que haremos es un diagnóstico de los servicios que tiene la provincia y la revisión de los contratos de concesión y convenios para que estos sean ratificados o rectificados de acuerdo al modelo de gestión, a la corrida financiera, pero fundamentalmente al beneficio de los pichinchanos.



¿Conoce el recinto La Sexta?

​

Por supuesto. La Sexta está ubicada en el recinto Simón Bolívar, está aproximadamente a una hora de Puerto Quito, pertenece a este cantón. Desde hace dos años y medio fue declarado como territorio de Pichincha. Obviamente hay que hacer un plan de desarrollo integral para dotarle de servicios a este recinto. Hay que hacer una vía paralela que permita sacar más productos como el cacao y el café de la zona.



¿Qué propone en materia de protección al medioambiente?

​

Tenemos que apostar a un modelo de gestión productivo, ecológico, académico y de emprendedores en función de conservar la zona del Chocó Andino, que fue declarada por la Unesco como reserva de la biósfera; es el 30% del territorio de Pichincha y está asentado en la ribera desde Calacalí hasta Mindo.