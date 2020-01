En la vía Alóag- Santo Domingo hay paso controlado; las labores de limpieza continúan tras deslizamientos de tierra

LEA TAMBIÉN

Los trabajos de limpieza para habilitar en su totalidad la vía Alóag-Santo Domingo continúan la mañana de este domingo 26 de enero de 2020.

La noche del sábado el ECU 911 informó que la carretera, que une a la Sierra con Costa, fue cerrada completamente al tráfico vehicular por una serie de derrumbes que se produjeron de manera seguida entre los kilómetros 39,41,44 y 63. Más temprano había ocurrido un deslizamiento en el km 51, pero en cuestión de horas los escombros fueron despejados.



Los derrumbes provocaron el descenso de árboles y tierra. Según la Prefectura de Pichincha, al momento dos de los cuatro carriles entre Alóag y Unión del Toachi han sido habilitados por la maquinaria que trabaja en las zonas afectadas.

Informamos que al momento se mantienen las labores de limpieza de la vía Alóag-Unión del Toachi. Existe tránsito controlado para dar paso a los vehículos que se encuentran en el sector.

Los carros que esperaron por horas en la ruta están circulando de manera controlada. La magnitud del desprendimiento de material rocoso que descendió de las montañas no ha sido cuantificado.



Pero las autoridades señalan que se trata de derrumbes de pequeñas y medianas proporciones.



Los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se encuentran en los sitios alertando a los usuarios que tomen precauciones. Otro derrumbe también se reportó en la vía Calacalí-La Independencia a la altura del kilómetro 47. Ahí se encuentra parcialmente habilitado un carril.



Las precipitaciones en las vías se han mantenido desde que comenzó el invierno.



Los conductores alertaron que la caída de rocas es permanente en algunos tramos.



Hace poco la Prefectura de Pichincha informó que los trabajos de ampliación a cuatro carriles de la Alóag-Santo Domingo no se han retomado.



Esto debido a que no se cuenta con la disponibilidad económica suficiente para atender esas labores. La entidad requiere de USD 135 640 336, 94 para terminar los trabajos.