Alimentos con cannabis estarán disponibles en Canadá desde diciembre

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Canadá espera comenzar con las ventas de alimentos con cannabis a mediados de diciembre, anunció el gobierno este viernes 14 de junio del 2019, en tanto aclaró que los productos con marihuana que puedan atraer a niños, como caramelos o paletas, están prohibidos.

Pero la cerveza de cannabis, por lo pronto, estará prohibida.



Las nuevas regulaciones, que siguen a la legalización del uso recreativo del cannabis el año pasado, entrarán en vigencia el 17 de octubre. También se aplicarán a los extractos y tópicos de cannabis.



Sin embargo, las autoridades informaron que no se espera que los nuevos productos lleguen a las tiendas antes de mediados de diciembre, ya que esta industria relativamente nueva despega despacio, al tiempo que se ajusta a los gustos de los consumidores.



“Las regulaciones enmendadas son el siguiente paso en nuestro proceso para reducir los riesgos para la salud pública y la seguridad del cannabis comestible, los extractos de cannabis y los tópicos de cannabis y desplazar el mercado ilegal de estos productos en Canadá”, dijo Bill Blair, representante del gobierno para el cannabis, en un comunicado.



Bajo las nuevas regulaciones, no se permitirá que los alimentos o bebidas con infusión de cannabis contengan más de 10 miligramos de THC, el principal compuesto psicoactivo del cannabis. Para extractos y tópicos, el máximo será de 1 000 mg por paquete.



Sin embargo, se insta a los nuevos consumidores a que busquen alimentos o bebidas de cannabis que contengan solo 2,5 mg de THC o menos.



La agencia gubernamental Health Canada explicó que los efectos del cannabis ingerido pueden tardar hasta dos horas en hacerse sentir, en lugar de los segundos a minutos que demora tras la inhalación. Asimismo, la marihuana es más fuerte cuando se ingiere.



Los productores y distribuidores no pueden publicitar propiedades saludables o dietéticas de la sustancia, y no pueden combinar o siquiera asociar productos de marihuana con bebidas alcohólicas, por lo que la cerveza de cannabis, que algunas empresas están desarrollando, no estará permitida.



Unos 5,4 millones de canadienses han comprado cannabis desde que se legalizó el 17 de octubre de 2018, incluyendo a más de 600 000 que lo probaron por primera vez, según la agencia de estadísticas del gobierno.