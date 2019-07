El norte de Quito no contó con servicio de buses alimentadores durante dos horas este martes 3 de julio del 2019

LEA TAMBIÉN

Los propietarios, choferes y ayudantes de los buses alimentadores que trabajan en el norte de Quito paralizaron sus actividades a las 07:00 de este miércoles 3 de julio del 2019.

Los transportistas exigen a la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros que les cancele los pagos pendientes de los dos últimos meses.



Luis Tituaña, dirigente de los transportistas, dirigió la manifestación. A nombre de las 80 unidades que prestan servicio en el norte de la capital, pidió al Municipio que les cancelen lo adeudado. “En cada bus trabajamos unas cuatro personas. En total somos más de 300 personas que dependemos de esto y necesitamos que nos paguen”.



El servicio de alimentadores se interrumpió en Carapungo, Comité del Pueblo, Nayón, Zámbiza, La Luz, Cumbayá, Monteserrín, entre otros puntos. “El dinero ingresa diariamente. Los señores que trabajan para la Alcaldía cobran puntualmente. No es justo que nos toque esperar 60 días para cobrar los sueldos”, dijo Tituaña.

Un grupo de pasajeros se acerca a los alimentadores para ver qué ocurre con su operación. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Aseguró que cada chofer tiene un salario de USD 900 y para los ayudantes es de USD 500. Ellos dependen de esos sueldos y no tienen otros ingresos para mantener a sus familias.



Durante el plantón, los manifestantes se quejaron de que Fiscalización comete injusticias con ellos. “Somos perseguidos, nos ponen multas injustas sin los fundamentos legales. Por ejemplo, nos dicen que cometemos evasión y que no entregamos boletos, pero eso no lo demuestran con pruebas”.



Acotaron que les cobran penalizaciones de forma recurrente y no les argumentan las causas.

Pasajeros se acumulan en la estación de la Río Coca de la Ecovía esperando que se reanuden las actividades de los alimentadores. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Desde las 08:30, los dirigentes de los transportistas se reunieron con representantes de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros del Municipio para lograr soluciones. Tituaña les pidió a sus compañeros que vuelvan a trabajar normalmente.



Y añadió que el servicio se restableció al público desde las 09:00. La Empresa Pública de Pasajeros ofreció cancelar los montos pendientes hasta el mediodía de hoy. En la reunión se dialoga sobre los problemas que tienen con Fiscalización.



En un comunicado difundido a las 09:48 de este miércoles, la Empresa Pública Metropolitana de Trasporte de Pasajeros de Quito informó que la paralización momentánea de las rutas alimentadoras de la Estación Río Coca de la Ecovía se solventó luego de mantener una reunión entre los transportistas y las nuevas autoridades de la EPMTPQ.

Informamos a la ciudadanía que la operación en la Estación Río Coca se normalizó desde las 09:00.



Según la EPMTPQ, en la reunión se acordaron compromisos con las cinco operadoras que brindan servicio para 8 rutas alimentadoras de esta estación, para ponerse al día con los pagos de abril y mayo que debían ser solventadas por la anterior administración.