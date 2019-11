Alibaba lo vuelve a hacer y supera su propio récord en el Día del Soltero

LEA TAMBIÉN

Alibaba lo ha vuelto a lograr y, por undécimo año consecutivo, ha conseguido superar sus ventas a través de internet en una sola jornada, el Día del Soltero, que se consolida como la fiesta de oro para los comercios de China y el evento comercial del año para los ciudadanos del gigante asiático.

En el día 11 del mes 11, la compañía china logró ventas por valor de 268 444 millones de yuanes (unos USD 38 379 millones), un 26% más que el año pasado.



Con datos todavía provisionales, Cainiao, la empresa de mensajería del grupo, procesó un total de 1 300 millones de órdenes de productos.



La mayoría de la cantidad vendida (USD 38 400 millones) fue procesada por Alipay, la plataforma de pago creada por la compañía que ahora pertenece a Ant Financial, socia de Alibaba.



Un total de 15 marcas sobrepasaron los USD 143 millones en ventas en una sola jornada, entre ellas las tecnológicas Apple y Bose, las firmas de belleza LOréal y Estée Lauder o las marcas de ropa Levis y Nike, que se convirtieron en las favoritas de los chinos.



Sin embargo, estas cifras no son del todo certeras ya que muchos de los pedidos terminan siendo devueltos por los usuarios, que tienen siete días para devolver los productos sin ningún motivo, un tiempo tras el que Alibaba no ofrece el dato de ventas confirmadas.



La oda al consumo se cerró a media noche con un evento en la sede de la compañía en Hangzhou (este de China), en el que participaron varios directivos de Alibaba.



Este es el primer año en el que el fundador Jack Ma, uno de los hombres más ricos de China, no se sienta en la silla de director general, un cargo hoy ocupado por Daniel Zhang.



El festival, que surgió en 2009 con la participación de solo 27 comercios y una recaudación de apenas 52 millones de yuanes, ha contado este año con la participación de más de 200 000 marcas de 79 países.



La compañía de Ma supo sacarle provecho hace once años a una fecha llena de unos, 11.11, que los chinos -siempre supersticiosos con la numerología- comenzaron a celebrar en la década de 1990 como la antítesis a San Valentín, el día para homenajear a los sin pareja.



Y, con el gigante del comercio electrónico como abanderado principal, la fecha se convirtió en la jornada de oro para las ventas online, tanto para la compañía como para otras plataformas de venta que se han subido al carro estos años.



Y también para los negocios físicos ya que, aunque la mayoría de las compras se producen a través de internet, en la política del Grupo Alibaba está el estar cada vez más presente en tiendas físicas.



Para hacer una comparativa, durante las 24 horas Día del Soltero o Doble 11, suelen producirse más de el doble de las ventas del 'Viernes Negro' ('Black Friday') y del Ciberlunes ('Ciber Monday') juntos, los días en los que los comercios de Estados Unidos lanzan sus ofertas.



Tras semanas publicitando la fecha y con cada vez más preventas que acaban agotando los productos antes siquiera de que llegue el día, a las doce en punto de la pasada noche se activaron las promociones y millones de chinos se pusieron a comprar todo aquello que llevaban semanas acumulando en sus carros virtuales.



Solo en el primer minuto se lograron ventas por valor de USD 1 000 millones. En los cinco primeros, se alcanzó la cifra de USD 4 300 millones en ventas en plataformas como Taobao o T-Mall, las más populares del grupo.



Aunque la mayoría de las compras se realizan en China, también hay transacciones internacionales ya que la compañía está presente en otros países gracias a su plataforma AliExpress.



Y también en el sureste asiático, gracias a la plataforma Lazada que opera en lugares como Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Filipinas o Vietnam.



Además, este año Alibaba buscó potenciar el festival en otros países como España, donde por primera vez los vendedores locales de AliExpress pueden sumarse a la campaña de promociones.



En este año se ha querido fomentar especialmente las plataformas de emisión de video en directo (streaming) con las que cuenta la compañía y que aparecen dentro de los portales de venta, en la que famosos y no tan famosos anuncian los productos y animan a la gente a comprarlos.

El éxito de estas plataformas es tal, apunta la empresa, que los ingresos a través de las sesiones hechas en el portal de venta de Taobao (el más popular) se multiplicaron por cuatro durante el año pasado hasta alcanzar los USD 15 100 millones.