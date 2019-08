Hermana de alias ‘Gerald’ fue sentenciada por enriquecimiento privado no justificado

LEA TAMBIÉN

Una sentencia condenatoria a cinco años de privación de libertad por enriquecimiento privado no justificado recibió la hermana de alias 'Gerald', quien fuera líder de una organización dedicada al narcotráfico en Ecuador.

A él también se le conocía cómo el 'Pablo Escobar ecuatoriano'.



La sentencia condenatoria fue anunciada por el juez ponente del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, José Dávila Álvarez, al finalizar la audiencia de juzgamiento instalada en la Unidad Judicial Norte No. 2, ubicada en Guayaquil, la tarde del 6 de agosto de 2019.



La información se conoció la mañana de este jueves 8 de agosto.



Los fiscales de Pichincha Sandra Velasco y Javier Bósquez intervinieron en el juicio, que duró tres días.



Presentaron más de 10 testigos periciales y cerca de 50 pruebas documentales, como escrituras, contratos de compra-venta de vehículos, certificados bancarios y otros, para demostrar la responsabilidad de la procesada en el delito imputado.

La Fiscalía comprobó su teoría del caso: entre 2015 y 2016, la procesada ingresó al Sistema Financiero Nacional depósitos bancarios por USD 95 800 sin los soportes legales.



Esta acusación fue sustentada por la Fiscalía con la exposición, de forma presencial y a través de video conferencia, de los testimonios de los peritos de la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional (ULA), de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD).



En su testimonio, la procesada dijo que empezó con actividades económicas en 2012, pero que no había realizado las respectivas declaraciones tributarias, aseveración que no pudo ser demostrada por su abogado defensor.



Dentro de esta causa conocida como “Gerald”, el 14 de noviembre de 2018, cuatro personas ya recibieron sentencias condenatorias de cinco años de privación de libertad, cada una por enriquecimiento privado no justificado, con base en las pruebas presentadas por el fiscal Hugo Pérez.



Esta investigación se derivó del operativo Sol Naciente, liderado por la Fiscalía de Pichincha y ejecutado en abril de 2017.



Este operativo desbarató a una organización delictiva enfocada en el “blanqueo” de capitales provenientes del narcotráfico. En esta operación se incautaron más de USD 17 millones en efectivo, encaletados en viviendas de Guayaquil y Manta.



Por este hallazgo, la Fiscalía de Pichincha abrió un proceso penal por delincuencia organizada, dentro del cual nueve personas ya fueron sentenciadas (en 2018) a veinte y veintiocho meses de privación de libertad (siete como colaboradores y dos como líderes de la organización), debido a que se acogieron a la cooperación eficaz.



Actualmente, Fiscalía está a la espera de fecha y hora para la instalación de la audiencia preparatoria de juicio para otras cinco personas procesadas por delincuencia organizada.