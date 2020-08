Alianzas pueden obtener 20% más para promoción electoral

LEA TAMBIÉN

Todos los aspirantes electos en procesos internos deben aceptar su precandidatura de forma presencial hasta diez días después de las primarias. El binomio de Creo, integrado por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, completó ese trámite ayer en la Dirección de Organizaciones Políticas del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito.

Más temprano, Lasso abrió la posibilidad de buscar alianzas e hizo un llamado a la unidad. “Este es el momento de que todos participemos del cambio, este es el momento de que olvidemos nuestras diferencias del pasado, este es el momento de concentrarnos en lo que nos une”. Incluso, dijo públicamente que no tiene reparos en dialogar con el líder del Partido Social Cristiano (PSC), Jaime Nebot.



Esta declaración se originó tras conocerse que el PSC mocionó a Cristina Reyes como su presidenciable. Sin embargo, durante las primarias de la lista 6 se autorizó a la directiva a concretar alianzas para todas las dignidades nacionales, así como asambleístas provinciales. Reyes confirmó que hay apertura para el diálogo, sin dar más detalles.



El plazo para registrar alianzas electorales vence el próximo 3 de septiembre. Las reformas al Código de la Democracia establecieron incentivos para que dos o más agrupaciones se unan. El principal estímulo es que recibirán un 20% adicional al monto asignado por promoción electoral, siempre y cuando la alianza sea entre grupos del mismo nivel territorial.



Pero también existen reparos a la normativa, principalmente porque el reglamento permite cambiar las listas de precandidatos, dependiendo de los acuerdos a los que lleguen los movimientos.



Esto, a criterio de Luis Verdesoto, consejero del CNE, modifica la voluntad de los militantes. “Se concentra la responsabilidad de cambiar una decisión colectiva en el responsable del partido”.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó que esta posibilidad sí es factible. “Un asambleísta alterno puede, en alianza, incluso ir por la Vicepresidencia, todo depende de cómo se pongan de acuerdo”, manifestó. Recordó que la propia Constitución incentiva que dos o más tiendas políticas se agrupen.



Otra posibilidad de “maniobra” que abren las alianzas, según Verdesoto, es que ahora el porcentaje de votación se divide en partes iguales entre todas las agrupaciones coaligadas. Dice que esto podría ser usado por organizaciones con poca capacidad de voto para sumarse a otras con mayor aceptación, solo para mantener su personería jurídica.



Ya existen algunas alianzas encaminadas. La primera es la de Unidad Popular (UP) y Pachakutik (PK), que deberá ser ratificada en los próximos días. De hecho, en los canales de información de UP ya se promociona a Yaku Pérez, la opción para llegar a Carondelet del movimiento indígena.

Sin embargo, PK aún debe oficializar a su precandidato a la Vicepresidencia, luego de que la artista guayaquileña Larissa Marangoni renunciara a su nombramiento.



Concertación, que se decidió por César Montúfar para llegar a Carondelet, tuvo un acuerdo con el Partido Socialista Ecuatoriano, al que pertenece Julio Villacreses, su opción para la Vicepresidencia.



Gustavo Larrea, presidenciable de Democracia Sí, también adelantó que han tenido acercamientos con movimientos provinciales, como Latitudes, Contigo Ecuador y Maná.



Isidro Romero, aspirante a la Presidencia por Avanza, aseguró que esta semana la organización se volcará a sellar alianzas con otras fuerzas.



Tras las primarias, el movimiento Ruptura terminó su ciclo de vida política. En la Asamblea de la agrupación, efectuada el domingo, se aprobó una reforma que incluyó un cambio de denominación. Ahora la tienda política se llama Construye. En el encuentro se designó al ministro de C­ultura, Juan Fernando Velasco, como el precandidato la Primera Magistratura.



Iván González, su secretario Ejecutivo, explicó que también conversarán con otras tiendas para concretar alianzas.

A pesar de que el período de primarias expiró oficialmente el domingo, hasta la tarde de ayer aún hubo cambios en las listas de aspirantes electos en procesos internos.



El movimiento Unión Ecuatoriana eligió a su líder y exfiscal General, Washington Pesántez, como su carta para la Presidencia. El binomio lo completa José Díaz. Según CNE, la agrupación realizó las primarias al límite del plazo. Con esa dupla, hay 19 binomios en carrera, aunque esas nóminas aún no son definitivas.



De hecho, Pesántez aclaró que no participó en la convención y que no ha aceptado la nominación, pese a que los militantes postularon su nombre. La intención del movimiento es espaldar a otro candidato presidencial, con alianzas.

Todos estos procesos internos y de alianzas tendrán validez solo a partir del proceso de inscripción de candidaturas, que se realizará entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. En esta fase, el CNE revisará los requisitos e inhabilidades de los candidatos. Además, se verificará que las listas cumplan con la cuota de jóvenes y mujeres. El plazo para anunciar la nómina definitiva de candidatos termina el 7 de enero del 2021. Las votaciones, en cambio, se realizarán el ­domingo 7 de febrero del próximo año.



Ayer, Diana Atamaint y José Cabrera, su compañero del bloque de mayoría, asistieron a la audiencia oral dentro de una acción de queja por la conformación de la Unidad Complementaria Antilavado.