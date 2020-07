Alianza busca rango de precios para vacunas de covid-19; ¿cuál sería el valor máximo?

LEA TAMBIÉN

Los coordinadores de un esquema global de financiación de vacunas contra el coronavirus están estudiando una amplia gama de precios potenciales para el tratamiento, con un valor de USD 40 por dosis reportado como el "número más alto" en ese rango, dijo el lunes 27 de julio del 2020 uno de los directores del proyecto.

Seth Berkley, director ejecutivo de la alianza de vacunas GAVI, uno de los líderes del proyecto Covax, diseñado para garantizar un acceso global justo a las vacunas para el covid-19, dijo que no hay un precio objetivo específico y que buscaría negociar valores escalonados para los países más ricos y aquellos más pobres.



Berkley rechazó los comentarios de fuentes de la Unión Europea que la semana pasada dijeron que Covax apuntaba a un precio de USD 40 por las vacunas para los países ricos. Las fuentes del bloque sostuvieron que Europa buscaría asegurar acuerdos más baratos fuera del esquema Covax.



"Hubo una gran variedad de números, y ellos (las fuentes de la UE) obtuvieron el mayor número", dijo Berkley en una entrevista con Reuters, en la que agregó que en una presentación ante representantes de la UE, los funcionarios de Covax habían dado "una gama de precios diferentes".



"Y ese (40 dólares) fue el precio máximo en el rango para países de altos ingresos, en lugar de un precio establecido", destacó.



Covax está codirigido por GAVI, la Organización Mundial de la Salud y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI). Está diseñado para garantizar un acceso rápido y equitativo a nivel mundial a las vacunas contra el covid-19 una vez que se desarrollen.



Su objetivo es asegurar el suministro y entregar 2 000 millones de dosis para fines de 2021 a los países que se sumen a la campaña. GAVI dijo a principios de este mes que más de 75 países han expresado su interés en unirse a Covax, entre ellos Ecuador.



Difícil pronosticar costo

​

Berkley dijo que la mayoría de las vacunas están en etapas tempranas del proceso de prueba, por lo que es demasiado pronto para saber cuál será su precio final.



"La verdad es que nadie tiene idea de cuál será el precio, porque no tenemos idea de qué vacuna va a funcionar", señaló.



Agregó que las preguntas sobre qué tecnología podría ser la más efectiva, si las vacunas serían de dosis única o doble, o el rendimiento en su fabricación siguen sin respuesta, y que todas esas variables influirían en el precio final de un tratamiento.



Berkley dijo que Covax ha comenzado a reunir estimaciones basadas en lo que se sabe, pero remarcó que no hay precios definitivos. "El desafío es tratar de llegar a un costo. Cualquiera que le diga que lo sabe no está siendo honesto".



Berkley, quien a través de GAVI negocia con los fabricantes para comprar vacunas a granel para su uso en países pobres, dijo que los fabricantes de medicamentos con frecuencia utilizan un enfoque escalonado en el que los países más pobres pagan un valor determinado, aquellos de ingresos medios desembolsan un poco más y las naciones ricas pagan el precio más alto.



Señaló que no está claro qué propondrán los fabricantes de posibles vacunas para el covid-19, pero que están tratando de presentar estimaciones de costos basadas en lo que se sabe hasta ahora.



"Vas a tener una gama de precios diferentes, dependiendo de cuáles (candidatos a vacunas) tengan éxito. Francamente, es probable que tengamos precios más bajos dados los grandes volúmenes a los que estamos tratando de acceder", explicó.

Berkley dijo que Covax y varios otros también incluyen una "prima de velocidad" en el costo de las vacunas para el covid-19 que alienta a las compañías a hacer millones de dosis a su riesgo, incluso antes de que sepan si su candidata funciona. "Vemos que representa el 15% o el 20% de lo que costará", aclaró.