Se concretó la alianza política entre Alianza País, Centro Democrático y Democracia Sí en Guayas

El prefecto de Guayas y precandidato a la Alcaldía de Guayaquil, Jimmy Jairala, confirmó una alianza política entre Centro Democrático (1), Democracia Sí (20) y PAÍS (35) que regirá en la provincia para participar en las elecciones seccionales del 24 de marzo del 2019.

“Esta no es una campaña ni una candidatura en contra de una persona o poder, sino a favor de los que queremos a Guayaquil”, dijo Jairala este viernes 19 de octubre de 2018.



El prefecto estuvo acompañado por Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí; Rommel Salazar, director provincial de AP, y otros representantes de partidos políticos afines a la coalición.



La alianza no se firmó físicamente porque aún esperan presentar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el listado completo de los candidatos que participarán en las elecciones de 2019, entre ellos candidatos a alcaldes en otros cantones de Guayas, concejales y miembros de juntas parroquiales.

“Este acto es para confirmar con ustedes que la alianza está absolutamente consolidada”, manifestó el prefecto.



Añadió que la alianza apoyará la candidatura de José Francisco Cevallos para la prefectura del Guayas. Sin embargo, Salazar reconoció que aún Cevallos no ha confirmado su postulación.



“Le hemos hecho llegar a él de que sea nuestro representante, pero nos ha manifestado su interés pero a la vez está analizándolo y me ha dicho que en las próximas semanas va a responder”, expresó el director provincial.



Jairala añadió que en cada provincia se presentarán las respectivas alianzas que se harán con las distintas organizaciones políticas.