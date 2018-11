La alianza PSC-MG cree que los ingresos detallados en la Pro forma 2019 están sobredimensionados

LEA TAMBIÉN

La alianza Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero (PSC-MG) considera que los ingresos que se detallan en la Pro forma Presupuestaria para el 2019 están sobredimensionados. Según la coalición, que tiene 15 legisladores en la Asamblea, se debe explicar y sustentar las proyecciones y también la producción petrolera prevista para el próximo año.

A través de un comunicado, difundido este martes 20 de noviembre del 2018, PSC-MG menciona que se estima una producción petrolera de 206 millones de barriles en el año, es decir 565 000 barriles al día.



“Esto debe ser explicado y sustentado, pues históricamente una producción así no se registra desde el año en que puso en marcha el Oleoducto de Crudos Pesados y en la práctica la producción viene cayendo aproximadamente en 3% anual. El precio estimado para el barril del petróleo a USD 58 nos parece prudente”.



Además indicó que se proyecta un crecimiento económico de 1,43%, mientras que para la Cepal es 0,70%. “El mismo optimismo existe respecto del deflactor. Esto también debe ser explicado y fundamentado”.



Mientras, los USD 1 000 millones en ingresos permanentes por concesiones le parece una meta “bastante exagerada" para el primer año. Además en lo conceptual, esos ingresos no pueden calificarse de permanentes. “En conclusión sobre los ingresos, estos están sobreestimados”.



En tanto, el grupo considera que lo previsto para atender las necesidades del IESS no es suficiente para el total de la operación anual. De acuerdo con sus datos, el 40% no puede calificarse de egreso permanente, porque en el fondo cubre un déficit actuarial creado por decisiones del Gobierno anterior.



Sobre educación superior, la alianza cree que las razones para deducir el presupuesto de las universidades se base en que el presupuesto codificado a septiembre del 2018 es menor que el cortado a septiembre del 2017.



En esa línea, indicó que el monto para la educación superior al menos debe ser igual al del 2018. “El artículo 286 de la Constitución establece que en caso de faltar recursos, la educación se financie con ingresos no permanentes. Eso si, a los rectores de las universidades del país, salvo excepciones, se les deberá exigir eficiencia para la ejecución del gasto. Más maestros y más burocracia no significan necesariamente más educación”.



Sobre este tema, los rectores de la universidades públicas lograron un acuerdo con el ministro de Finanzas, Richard Martínez, para mantener las asignaciones del presupuesto del 2018.