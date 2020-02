Bloque de AP pide renuncias a Karina Arteaga y Daniel Mendoza

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El bloque de Alianza País (AP) y aliados se reunió hoy para analizar la conducta de Karina Arteaga y de Daniel Mendoza, dos de sus integrantes, tras el fallido juicio político a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

Al finalizar la sesión, la bancada resolvió "suspender indefinidamente" a Arteaga por no haber acudido el viernes pasado a la Comisión de Fiscalización para la aprobación del informe del caso Atamaint que no pasó al Pleno por la falta de un voto.



Además, la situación de Arteaga pasará a la Comisión de Ética de AP y el bloque le dio un plazo de ocho días para que renuncie a la mesa de Fiscalización con la advertencia de que si, no lo hace, será expulsada de sus filas.



En cambio, a Daniel Mendoza el bloque le pidió su renuncia a la coordinación del bloque de AP y aliados, luego de que su alterna, Pinuccia Colamarco, votara en contra del informe. Colamarco fue expulsada de la bancada, aunque no es afiliada.



"Esperamos que esto permita que el bloque se cohesione, que tenga la posibilidad de manejarse de una manera más orgánica", manifestó el presidente de la Asamblea, César Litardo, al dar a conocer estas decisiones.



El argumento de Arteaga de que no pudo acudir a la votación por problemas de salud no impidió que sea sancionada. La coordinadora de AP, Ximena Peña, dijo que ella no justificó a tiempo su inasistencia. Tampoco principalizó a su alterno.



El hecho de que no pasara al Pleno el caso Atamaint, a quien los asambleístas de Creo la acusaban de incumplir con sus funciones, le costó al oficialismo el acuerdo que mantenía con este bloque desde mayo pasado.