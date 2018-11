Alianza País presentó a precandidatos para alcaldías de Guayas

LEA TAMBIÉN

Alianza País (AP) se suma a la etapa preelectoral en la carrera por las alcaldías del Guayas. El movimiento oficialista presentó los nombres de 22 de los 25 precandidatos dentro de la coalición con Centro Democrático (CD) y Democracia Sí.

La revelación de los cuadros se efectuó la tarde de este miércoles 7 de noviembre del 2018 en la central principal de la organización, en el centro de Guayaquil. La jornada estuvo encabezada por Rommel Salazar, director de la organización en la provincia.



Así, irán a la reelección Arturo Zambrano (Colimes), Denisse Robles (Milagro), Nicolás Ugalde (Jujan), Miguel Solórzano (Santa Lucía), Marco Onofre (Naranjito), Jhonny Firmat (Simón Bolívar), Rubén Miranda (Bucay).



En tanto, buscarán ganar una alcaldía Nery Jaramillo (Pedro Carbo), Francisco Cedeño (Naranjal), Esther Castro (Yaguachi), David Martillo (El Triunfo), Jesús Párraga (Balzar), Jorge Brione (Daule), Víctor Salavarría (Palestina), Sandra Vicuña (Playas), Juan Quezada (Balao), Christian Gómez (Lomas de Sargentillo), entre otros.



Para Gastóm Bustamante, secretario de Acción Política de AP, la lista 35 es el movimiento político “más grande e importante del Ecuador y eso lo vamos a demostrar en las elecciones seccionales”.



De su parte, Salazar aseguró que es normal que un movimiento se desgaste tras 11 años de gestión, pero dijo que “los revolucionarios de verdad” no se cambian las etiquetas y que hoy no se habla de correístas ni morenistas, sino de personas comprometidas con el ciudadano. En esa línea, negó un debilitamiento del grupo político.



“Mediante nuestros estudios técnicos, estadísticas, AP sigue siendo la primera fuerza política en Guayas. AP tiene una percepción positiva de la mayoría de los ciudadanos, por lo tanto hemos hecho distintos tipo de análisis coyunturales, políticos, económicos, sociales y nos dan buenos resultados”.



En la jornada no se presentó al candidato a Prefecto, sin embargo, Salazar aseguró que él es un adherente permanente y adelantó que sí será el candidato de la coalición a esa dignidad. “Nos ha pedido un tiempo para analizarlo con su familia, con su entorno, le hemos hecho saber que la militancia y ciudadanos están exigiendo una respuesta positiva a la decisión que él tome, creemos que será afirmativa”. El exgobernador y presidente de Barcelona, José Francisco Cevallos, le dijo a este Diario que tomará una decisión una vez que termine el campeonato de fútbol.



El evento congregó a decenas de militantes en los exteriores de la central política, sobre la calle Padre Solano y Rumichaca. Ahí flamearon banderas verdes, azules y blancas.



Salazar recordó que para la alcaldía de Guayaquil la carta será el prefecto Jimmy Jairala. Explicó que la decisión de ir en alianzas con CD y Democracia Sí fue porque están armando un gran frente progresista de centro izquierda que agrupa a políticos y organizaciones ciudadanas y sociales. “Hemos encuestado a un actor importante de la ciudad que es Jimmy Jairala, tiene unos números considerables y junto a él podemos llegar a la alcaldía de Guayaquil”.