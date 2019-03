Alianza País investigará denuncias contra Presidente

LEA TAMBIÉN

El bloque legislativo de Alianza País (AP) planteará un proceso de investigación frente a las denuncias de supuestos vínculos del círculo cercano al presidente Lenín Moreno con empresas en paraísos fiscales.

Esto lo confirmó el pasado viernes 15 de marzo de 2019 en Guayaquil la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, aunque precisó que la próxima semana se dará a conocer el procedimiento a seguir. No dio más detalles.



“Bajo ningún punto de vista la Asamblea ha tratado de impedir un proceso de esclarecimiento sobre estos hechos. Lo que sí no vamos a compartir o a proceder es a ilegalidades en cuanto a los mecanismos”, manifestó Cabezas.



El bloque de AP y sus aliados se reunieron el jueves pasado en Guayaquil. También participó la ministra del Interior y secretaria encargada de la Política, María Paula Romo.



En ese marco, el bloque ratificó su respaldo a Cabezas, de cara al proceso de reorganización que tendrá esta Función del Estado en mayo próximo.

“Se mantiene el apoyo a la reelección”, dijo César Litardo, uno de los coordinadores de esta bancada.



Los legisladores del oficialismo y sus aliados insistieron en que la filtración de un audio en el que, en medio de una votación del Parlamento, se oye a Cabezas conversar por teléfono con la ministra Romo, es parte de una estrategia de desestabilización.



El conflicto se produjo en la sesión 580 de la Asamblea, hace una semana, cuando el legislador correísta Ronny Aleaga, planteó un pedido de cambio del orden del día que, de acuerdo a los parlamentarios de AP, era improcedente.



Indicaron que la solicitud no se apegó al artículo 129 de la Constitución, que establece las condiciones para un proceso de control político a un Primer Mandatario.