Alianza País no apoyará a Jimmy Jairala para la Alcaldía de Guayaquil

Alianza País (AP) no apoyará a Jimmy Jairala para la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales. Así lo decidió el movimiento oficialista durante sus elecciones primarias para todas las dignidades del Guayas.

El proceso se desarrolló en la central principal de la organización política en el centro de la urbe, la mañana de este jueves 13 de diciembre del 2018. Rommel Salazar, director de AP en la provincia, anunció que la agrupación participará con candidato propio para la Alcaldía del cantón más poblado del país.



En su intervención, al inicio del proceso, afirmó que la lista 35 continúa siendo la primera fuerza política de Guayas y conminó a las bases a trabajar para llegar al Sillón de Olmedo. El nombre más opcionado para esa postulación es el del empresario Simón Bolívar Rosero, quien días atrás ya había declinado esa misma candidatura con la alianza PSP-ID.



Salazar confirmó que la alianza con Centro Democrático (CD) y Democracia Sí, que se había planteado en respaldo a Jairala, se rompió. Solo se mantendrá esa coalición en los cantones Nobol, Marcelino Maridueña y Salitre.



“La militancia de AP ha decidido lanzar algunos cuadros que van a ser consultados a las bases para así elegir al mejor representante”. Hasta las 12:30 Rosero había llegado hasta la central para esperar su nominación y proclamación.



Salazar desestimó las críticas y una eventual pérdida de respaldo popular. “Las coyunturas políticas no son estáticas, son evolutivas, la política siempre va girando en otros temas y ya estamos trabajando para ganar la Alcaldía. Nuestra mayor fuerza política está en los sectores y barrios populares de la ciudad”.



Rosero, de su parte, afirmó que decidió nuevamente tomar la candidatura para la Alcaldía porteña por el “deseo de servir”. El empresario indicó que trazará una ruta electoral y difundirá su propuesta de trabajo que está enfocado en el área social, desarrollo urbano, transporte público eficiente y apoyo al emprendedor.



Jairala refirió que las alianzas mientras no se inscriben son conversaciones, por lo que considera que no se “rompe” lo que no se ha inscrito. “País tiene pleno derecho de poner su candidato a la alcaldía de Guayaquil. Será inscrita una alianza en varios cantones del Guayas con AP y con otras organizaciones políticas, excepto Guayaquil”.



Con Rosero son siete los interesados en el Sillón de Olmedo. Además de él, están Cynthia Viteri (PSC), Jimmy Jairala (CD-Democracia Sí), Francisco Jiménez (CREO), José Inca (ID), Martha Macías (PSP) y Patricio Buendía (SUMA).